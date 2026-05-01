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Debido al cierre de algunas estaciones de la , por su renovación, este viernes 1 de mayo, usuarios reportaron demoras en el servicio y largas filas para abordar una unidad de apoyo del .

El Sistema de Transporte Colectivo () Metro anunció el cierre de las estaciones Nativitas y Portales, del 1 al 3 de mayo, como parte de las obras de remodelación. Esas estaciones se suman a San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, que también permanecen cerradas.

El servicio en dicha línea únicamente opera en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
El servicio en dicha línea únicamente opera en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Por lo anterior, este fin de semana el servicio en dicha línea únicamente opera en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

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Para atender la demanda en el tramo afectado, se desplegaron 60 unidades de RTP.

Sin embargo, este viernes 1 de mayo, se observan largas filas, particularmente a las afueras de la estación Xola, donde los capitalinos esperan bajo el rayo de sol, subir a una unidad del RTP.

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vr/cr

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