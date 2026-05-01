Debido al cierre de algunas estaciones de la Línea 2 del Metro, por su renovación, este viernes 1 de mayo, usuarios reportaron demoras en el servicio y largas filas para abordar una unidad de apoyo del RTP.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de las estaciones Nativitas y Portales, del 1 al 3 de mayo, como parte de las obras de remodelación. Esas estaciones se suman a San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, que también permanecen cerradas.

El servicio en dicha línea únicamente opera en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Por lo anterior, este fin de semana el servicio en dicha línea únicamente opera en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

Lee también Fuerte incendio consume nave industrial en Tláhuac; evacúan a 300 personas

Para atender la demanda en el tramo afectado, se desplegaron 60 unidades de RTP.

Largas filas para abordar el servicio de apoyo de RTP en la estación Xola, ante el cierre de algunas estaciones de la línea 2 del Metro de la CDMX



📹📸 Hugo Salvador | El Universal pic.twitter.com/y9bvyYZ79p — El Universal (@El_Universal_Mx) May 1, 2026

Sin embargo, este viernes 1 de mayo, se observan largas filas, particularmente a las afueras de la estación Xola, donde los capitalinos esperan bajo el rayo de sol, subir a una unidad del RTP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses