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El , Adrián Rubalcava, y Fernando Espino, líder del , firmaron un convenio para mejorar las condiciones de los trabajadores del organismo.

Este convenio reconoce a los trabajadores del organismo con retabulaciones salariales, compactación de plazas, mejores condiciones laborales en espacios de trabajo y fortalecimiento en la adquisición de refacciones y herramientas para el de instalaciones fijas y trenes.

“Estoy convencido de que, con esta unificación entre empresa, trabajadores y Gobierno de la Ciudad, vamos a poder dar mejores resultados, con la experiencia de los compañeros sindicalizados y con los recursos necesarios para el mantenimiento. Vamos a ver un Metro más eficiente y mejor estructurado. Estoy convencido de que los principales beneficiados van a ser, sin duda, los usuarios”, enfatizó Rubalcava Suárez.

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"Vamos a ver un Metro más eficiente y mejor estructurado", aseguró el director del Metro, Adrián Rubalcava. Foto: iStock
"Vamos a ver un Metro más eficiente y mejor estructurado", aseguró el director del Metro, Adrián Rubalcava. Foto: iStock

Asimismo, resaltó el diálogo abierto que ha tenido la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con los trabajadores del Sistema a través de su dirigente, Fernando Espino Arévalo, así como la disposición y apoyo del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, y del titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García.

Destacó también la participación de los técnicos especializados del Metro en las mesas en las que se definen las compras prioritarias para el mantenimiento a trenes y vías.

Al respecto, Fernando Espino reconoció a la Jefa de Gobierno por respaldar a los trabajadores del Metro.

“Yo, a nombre de ustedes (los trabajadores), me comprometí a que daríamos todo nuestro esfuerzo con experiencia y conocimiento”, señaló.

En el acto, también participaron funcionarios de la estructura del STC, así como representantes seccionales del Sindicato.

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