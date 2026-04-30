Desde este jueves a las 22:00 horas, y hasta nuevo aviso, otras dos estaciones de la Línea 2 del Metro permanecerán cerradas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) detalló que las estaciones Portales y Nativitas permanecerán cerradas, con el propósito de realizar trabajos de rehabilitación en andenes de arribo de los trenes.

En estas dos estaciones, los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que el Metro solicitó a las y los usuarios de la Línea 2 tomar en cuenta este aviso para prever sus recorridos.

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Metro modifica servicio de la Línea 2

Además, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, durante todo el horario de servicio.

En esas fechas, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas y sin paso de trenes. El tramo Xola-Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Asimismo, el Metro pide la comprensión del público usuario por las modificaciones en el servicio en esta etapa de obras, que se realizan rumbo al Mundial para mejorar sustancialmente el servicio.

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El viernes 1 de mayo y el domingo 3 se aplicará el programa Tu Bici viaja en Metro, con lo cual los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas a las 12 líneas del sistema.

El martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que las obras del Metro concluirán a fines de mayo.

“En un mes aproximadamente, a finales de mayo se va a estar entregando la Línea 2”, dijo durante una conferencia de prensa.

Cabe recordar que a partir del 9 de febrero inició la renovación en dicha línea del Metro, con trabajos en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

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