El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Patricia Elías Calles, directora del Festival de Flores y Jardines (FYJA), inauguraron la edición del festival en el Parque Lincoln, en la colonia Polanco.

Este año, el evento espera recibir a más de medio millón de visitantes, quienes podrán disfrutar de 109 instalaciones florales distribuidas en un recorrido que abarca desde Avenida Presidente Masaryk hasta el Parque Lincoln.

Durante la inauguración, el alcalde destacó la relevancia del festival como un espacio de encuentro entre naturaleza, arte y comunidad.

“Se convierte Miguel Hidalgo y Polanco en un museo donde se expone naturaleza y diseño”, expresó.

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Las instalaciones incluyen figuras llamativas como mariposas, Quetzalcóatl y personajes como Rosita Fresita, que han atraído tanto a turistas como a habitantes de la ciudad para tomarse fotografías.

Tabe indicó que el festival es uno de los eventos más importantes en el espacio público de la capital.

“Es el mejor evento en el espacio público que ocurre en la Ciudad de México; no hay otro que cubra esta extensión y que además no le cueste al gobierno”, afirmó.

Además de las exhibiciones, el festival contempla el Congreso de las Plantas y talleres enfocados en la sensibilización ambiental, donde se busca promover el respeto y cuidado de la naturaleza, así como el talento creativo en el diseño floral.

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¿Cuál es el horario del festival de las flores?

El alcalde informó que el paso peatonal en la zona estará habilitado de 8:00 a 20:00 horas durante los días del evento.

Por su parte, Patricia Elías Calles destacó el esfuerzo colectivo detrás del festival es de los artistas .

“Es el talento de quienes creen en la naturaleza, de quienes creen en el diseño, de quienes creen en el espacio público y de quienes creen en hacer comunidad”, señaló.

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En esta edición se recibieron 173 propuestas de distintos puntos de la República Mexicana.

Como parte de la inauguración, también se llevó a cabo un concurso estudiantil, dónde se les entregó un diploma por su participación en el evento; con la participación de estudiantes de diversas universidades.

La alcaldía recordó que Masaryk será peatonal el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, por lo que estará cerrada al flujo vehicular, por lo que la recomendación es acudir en transporte público.

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