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Para este jueves 30 de abril, continuará la onda de calor en la Ciudad de México, por lo que se prevé ambiente muy caluroso después del mediodía, con alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la CDMX, principalmente entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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La temperatura máxima prevista en las próximas 24 horas alcanzará los 32° Celsius por la tarde, mientras que la mínima ascenderá a 16° Celsius.

Este Día del Niño y la Niña, también se esperan vientos con rachas fuertes, en el norte, centro y oriente de la ciudad, entre las 17:00 de la tarde y las 20:00 horas. Los vientos serán de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán cerca de los 50 kilómetros por hora.

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