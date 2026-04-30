Este 30 de abril, en la Ciudad de México se podrá disfrutar de diversas actividades para celebrar el Día del Niño, con eventos gratuitos en distintas alcaldías para que niñas y niños disfruten de música, espectáculos y actividades recreativas.

¿Qué eventos habrá en la CDMX por el Día del Niño?

31 Minutos en el Zócalo

El concierto de 31 minutos llegará a la plancha del Zócalo capitalino a partir de las 19:00 horas, con la presencia de Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque, los niños podrán disfrutar de música.

Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, se llevará a cabo un show de lucha libre a partir de las 16:00 horas en el Deportivo Cuauhtémoc.

Lee también Día del Niño: Arranca entrega de becas a más de 15 millones de estudiantes; infancias toman la mañanera de Sheinbaum

Iztapalapa

Por su parte, en Iztapalapa habrá distintas actividades: desde las 13:00 horas en el Parque Temático Patolli y en Canal Nacional, así como a las 15:00 horas en el Circuito de Cuidados La Joya, donde se realizará el evento “Abrazando Infancias”, con entrega de juguetes.

Xochimilco

En Xochimilco, el Mercado 377 ofrecerá una jornada con función de box, espectáculo de magia, payasos, kermés y piñatas, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Además, en San Gregorio Atlapulco se realizará el evento “Creciendo y Celebrando con Alegría”, de 12:00 a 18:00 horas, en Avenida Cuauhtémoc s/n, Barrio Atenco.

Lee también Día del Niño 2026: ¿habrá clases el próximo 30 de abril?; esto dice la SEP

Otra opción es la exposición “Mi juguete, tu juguete”, en el Museo Cielito Lindo.

Gustavo A. Madero

En la alcaldía Gustavo A. Madero se inaugurará una cancha de fútbol en el Parque Solidaridad a las 12:00 horas, mientras que en la explanada de la alcaldía habrá un show de payasos a partir de las 16:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL