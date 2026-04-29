El 30 de abril no es solo para los niños. Si creciste con un control de SNES en la mano, armando castillos de LEGO en el piso de tu cuarto o mirando la pantalla de una Game Boy hasta quedarte sin baterías, este Día del Niño también es tuyo.

Reconectar con esa parte de ti no es una regresión. Los psicólogos llevan años hablando del "niño interior" como esa dimensión emocional que guarda nuestras memorias más genuinas de alegría, curiosidad y juego. Darle espacio regalándote algo que de niño hubiera hecho explotar tu cabeza es, en realidad, un acto de autocuidado bastante sofisticado.

Y si además ese regalo está en Amazon México con envío gratis y meses sin intereses, mejor todavía.

¿Por qué los adultos también deberían celebrar el Día del Niño?

Crecer significa que nadie más te regala lo que de verdad quieres. Nadie le dice a tu familia "este año quiero el LEGO de Star Wars de 3,500 piezas" y que te lo tomen en serio. Nadie te da permiso de gastar en una consola sin justificarlo como "inversión".

El Día del Niño, sin embargo, es el pretexto perfecto. Es la excusa cultural para regalarte —o regalarle a ese amigo que sigue teniendo un póster de Mario en su cuarto— algo que active esa chispa.

Aquí van las mejores opciones, organizadas para todo tipo de presupuesto.

LEGO para adultos: construir sigue siendo la terapia más barata

La fiebre de la nostalgia está más viva que nunca y LEGO lleva años aprovechándola. Solo entre 2023 y 2025, la marca lanzó 31 sets enfocados en la nostalgia, una aceleración dramática respecto a años anteriores. La razón es simple: construir un set de LEGO activa el mismo estado de flujo que de niño, pero ahora con mucho más paciencia y mucho mejor resultado.

Hay opciones para todos los gustos y presupuestos en Amazon México:

LEGO Super Mario Planta Piraña: el set más icónico del Día del Niño

Con 540 piezas, este set combina la nostalgia de los videojuegos con la creatividad de la construcción y está disponible en Amazon México. Una vez terminada, la figura destaca por su gran movilidad: puedes mover la cabeza, la boca, el tallo y las hojas para crear diferentes poses. Es decoración y nostalgia al mismo tiempo.

Ideal para: fans de Mario de toda la vida, amantes de la decoración gamer, cualquiera que haya pasado horas en World 1-1.

👉 Ver LEGO Super Mario Planta Piraña en Amazon México

LEGO Icons: sets de colección para el adulto serio

Si buscas volver a tiempos más sencillos, el set LEGO Icons Plaza Mayor Medieval incluye personajes y edificios de época. Si eres fan de El Señor de los Anillos, la torre Barad-dûr incluye el escondite de Gollum, una forja de armas y un trono que se abre para revelar un mapa de la Tierra Media, con 10 minifiguras de diferentes personajes.

También están disponibles en Amazon México sets de la línea LEGO Botanicals —flores y plantas decorativas para armar— perfectos si quieres algo más relajado que no ocupe media habitación.

👉 Ver LEGO Icons y Botanicals en Amazon México

Pros de los LEGO para adultos:

Experiencia meditativa y desconectante

El resultado es una pieza decorativa que se puede exhibir

Amplia variedad de precios (desde ~$500 MXN hasta colecciones premium)

Disponibles con envío gratis en Amazon México

Contras:

Los sets más grandes pueden tardar varios días en completarse

Algunos sets de edición limitada se agotan rápido

Gaming: porque nunca fuiste tan bueno en videojuegos como cuando eras niño

La nostalgia gamer tiene dos vertientes: la que quiere revivir exactamente los juegos de antes, y la que quiere la experiencia moderna con ese espíritu de entonces. Aquí cubrimos ambas.

Nintendo Switch 2: el regalo más ambicioso para tu niño interior

Si de niño soñabas con una consola que pudieras llevar a todos lados y jugar en la tele cuando llegaras a casa, la Nintendo Switch 2 es exactamente eso, pero en 2026.

La Nintendo Switch 2 llegó oficialmente a México con un precio de $13,599 pesos en su versión estándar, o $14,899 pesos en el bundle con Mario Kart World. Destaca por su pantalla LCD de 7.9 pulgadas con resolución 1080p y tasa de refresco de 120 Hz, además de Joy-Con con nuevas funciones que simulan el uso de un ratón.

Con el Día del Niño encima, Amazon México ofrece la versión estándar con opción de diferir en meses sin intereses, con envío gratuito para todos los usuarios.

Pros:

Retrocompatible con toda la biblioteca de Nintendo Switch original

Modo portátil y modo TV en una sola consola

Función GameChat para jugar con amigos en línea

Disponible con MSI en Amazon México

Contras:

Es la inversión más alta de esta lista

Los juegos nuevos tienen precio de ~$1,799 MXN cada uno

El modelo base usa pantalla LCD, no OLED

👉 Ver Nintendo Switch 2 en Amazon México

Consola retro: más de 20,000 juegos clásicos, sin disculpas

Para quien quiere revivir los juegos de NES, SNES, Game Boy, Mega Drive y más sin gastar una fortuna, las consolas retro plug-and-play son la opción perfecta. Estas consolas no solo ofrecen horas de diversión, sino que evocan recuerdos de la infancia para adultos, con miles de juegos clásicos disponibles sin publicidad ni costos adicionales.

En Amazon México hay opciones desde ~$600 MXN que se conectan directo al televisor vía HDMI con dos controles incluidos. Son plug-and-play: sin instalaciones, sin configuraciones, sin suscripciones.

Pros:

Precio de entrada muy accesible

Acceso instantáneo a clásicos de múltiples plataformas

Perfectas para jugar en pareja o con amigos

Fácil de configurar (conecta a HDMI y ya)

Contras:

La calidad varía mucho entre marcas

No todas incluyen los mejores títulos con licencia oficial

Los controles de gama baja pueden sentirse plásticos

👉 Ver consolas retro en Amazon México

¿Cómo comprar en Amazon México este Día del Niño?

Todos los artículos mencionados están disponibles en Amazon México con las siguientes condiciones generales:

Envío gratuito en compras desde $299 MXN o con membresía Prime

en compras desde $299 MXN o con membresía Prime Devoluciones gratuitas en la mayoría de los productos dentro de los primeros 30 días

en la mayoría de los productos dentro de los primeros 30 días Pago a meses sin intereses disponible con tarjetas participantes (BBVA, Banamex, Santander, HSBC y otras)

disponible con tarjetas participantes (BBVA, Banamex, Santander, HSBC y otras) Envío rápido para Ciudad de México y zona metropolitana, frecuentemente disponible para entrega al día siguiente

Si tienes membresía Prime, el envío prioritario no tiene costo adicional y en muchos casos recibes tu pedido el mismo día o al día siguiente.

El Día del Niño no tiene fecha de caducidad. Ese niño que armaba LEGO en el piso, que aprendió a memorizar los stages de Mario o que miraba embobado la pantalla de la Game Boy sigue ahí, esperando que le hagas caso. Este 30 de abril es una buena excusa para escucharlo.

Ya sea un set de LEGO para armar en una tarde de domingo, una consola retro para una noche con amigos o la Nintendo Switch 2 para llevar tus juegos a todos lados, todos los regalos de esta lista tienen algo en común: van a hacerte sonreír exactamente como cuando tenías 8 años.

👉 Explorar todos los regalos para tu niño interior en Amazon México

Los precios pueden variar. Compra con envío gratis y devoluciones sin costo en Amazon México. Pago disponible a meses sin intereses con tarjetas participantes.