La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre retos virales, en redes sociales, que anuncian supuestos actos de violencia en planteles escolares, generando temor entre la comunidad estudiantil, personal docente y padres de familia.

Refirió que estas publicaciones suelen corresponder a contenido alarmista o engañoso (conocido como “clickbait”), cuyo propósito es atraer la atención mediante mensajes sensacionalistas, exagerados o falsos.

“En muchos casos, se acompañan de imágenes de salones de clase, sanitarios o instalaciones escolares para aparentar veracidad y facilitar su difusión sin que exista confirmación de los hechos”, expuso.

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Recomendaciones para prevenir la propagación de este tipo de contenido

Ante esta situación, la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones para prevenir la propagación de este tipo de contenido:

No compartir mensajes alarmistas sin verificar previamente su autenticidad.

Evitar la difusión de rumores en grupos escolares o aplicaciones de mensajería instantánea.

Reportar a las autoridades cualquier publicación sospechosa en redes sociales.

Confirmar la información únicamente a través de fuentes oficiales.

Fomentar en niñas, niños y jóvenes el uso responsable de las redes sociales.

Ante cualquier situación de riesgo, dar aviso inmediato a las autoridades de seguridad.

En caso de dudas, inquietudes o detección de contenido sospechoso en el ciberespacio, la Policía Cibernética brinda atención a la ciudadanía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, así como del correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene patrullajes preventivos en las inmediaciones de planteles escolares y participa en el programa de Auxilio Escolar en 420 centros educativos de nivel básico y medio superior, con presencia en horarios de entrada y salida, con el objetivo de prevenir actos delictivos y garantizar entornos seguros para estudiantes, personal docente y padres de familia.

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