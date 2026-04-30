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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde de este jueves 30 de abril en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son para esta tarde son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
En esas demarcaciones se prevén rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 13:00 de la tarde y las 19:00 horas.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se pueda caer; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.
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