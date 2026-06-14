Egresados y profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un sistema de conos robotizados móviles de tránsito que busca fortalecer la seguridad vial y disminuir los riesgos de accidentes para peatones, automovilistas y trabajadores que realizan labores de mantenimiento en avenidas y carreteras de alta afluencia.

El proyecto fue creado por los ingenieros mecatrónicos José Manuel Sánchez Mendoza, Omar Uvaldo Piedra Ceballos y Uziel Alejandro Mendoza Saldívar, egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ), con la asesoría de los profesores Flabio Dario Mirelez Delgado, Ramón Jaramillo Martínez y Rafael Reveles Martínez.

El objetivo es apoyar a las autoridades viales en la prevención de siniestros y proteger a los trabajadores de mantenimiento, considerados uno de los sectores con mayor riesgo de accidentes mortales.

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De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de Seguridad Vial-México 2023-2024, durante 2023 fallecieron 16 mil 772 personas en siniestros viales en el país, lo que representa una tasa de 12.8 defunciones por cada 100 mil habitantes. Zacatecas registra la tasa de mortalidad más alta por incidentes de tránsito a nivel nacional.

El sistema está integrado por cuatro conos robotizados equipados con luces estroboscópicas y un mecanismo de dos ruedas controladas de forma independiente, lo que les permite desplazarse en línea recta, realizar giros sobre su eje y ejecutar trayectorias curvas con precisión. Cada unidad cuenta con sensores para detectar obstáculos, un magnetómetro para orientación y un sistema de posicionamiento de alta precisión.

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Los dispositivos funcionan mediante baterías de polímeros de litio y son controlados a distancia a través de una interfaz instalada en un teléfono celular. Desde esta aplicación, el operador puede ordenar la formación de bloqueos de carril o perímetros de protección, mientras los conos envían alertas en tiempo real sobre posibles riesgos de colisión o inclinaciones accidentales.

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La innovación utiliza tecnología RTK (Real Time Kinematics), que permite una ubicación con precisión centimétrica y facilita el cumplimiento de la norma NOM-086-SCT2-2015 para la instalación de dispositivos de protección en zonas de trabajo vial.

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Los desarrolladores señalaron que tecnologías similares ya se encuentran en fase de pruebas o implementación en países como China y Estados Unidos. Destacaron que actualmente gestionan la protección intelectual del proyecto y, una vez concluido este proceso, buscarán escalarlo con apoyo del IPN para llevarlo al mercado o ponerlo al servicio de autoridades responsables de la infraestructura vial.

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