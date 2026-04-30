De enero a marzo de 2026, el Metro ejerció y comprometió 47% de su presupuesto anual, según el informe de avance trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) que fue remitido al Congreso de la Ciudad de México.

Detalla que este año el Sistema de Transporte Colectivo (STC) recibió un presupuesto de 25 mil millones de pesos, y que durante el primer trimestre de este 2026 se ejercieron y comprometieron 11 mil 834 millones de pesos.

Gran parte de estos recursos, 5 mil millones, fue destinado al Capítulo 4000 que tiene que ver con Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y otros 398 millones al Capítulo 2000 de Materiales y suministros.

“Se registró 14.8% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2025. Dentro del interior del gasto del STC se nota un crecimiento destacado en capítulos como: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y Materiales y suministros (241.8%)”, añade.

Se especifica que dentro de las principales acciones realizadas que informó la Unidad Responsable de Egreso se ejecutaron 10 mil 723 intervenciones de mantenimiento en obra civil, distribuidas en 2 mil 80 acciones de mantenimiento en los edificios y talleres, y 8 mil 643 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la obra civil de las 12 líneas.

En materia de mantenimiento de trenes, se realizaron 41 mil 171 acciones distribuidas en los talleres principales. La seguridad operativa se reforzó mediante operativos de vigilancia implementados en las 12 líneas del Metro.

“Estas acciones cumplen con el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México de optimizar el funcionamiento y la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, fortaleciendo la prestación del servicio, prolongando la vida útil de la infraestructura y mejorando las condiciones de operación para garantizar un transporte más eficiente, seguro y confiable para los usuarios. Dichos recursos son adicionales al proyecto de Modernización Integral de Trenes, Sistemas de Control y Vías de la Línea 1 del Metro”, precisa el documento.

Se añade que el primer trimestre de 2026 representó el primer periodo completo de tres meses de operación comercial de la Línea 1 entre las terminales Pantitlán y Observatorio.

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