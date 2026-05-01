Un incendio en una nave industrial de aproximadamente 400 metros, ubicada en la colonia Santa Ana Poniente, en la alcaldía Tláhuac, se registró la tarde de este viernes, provocando la movilización de diversos cuerpos de emergencia..

El sitio se localiza en la intersección de Santa Cruz y avenida Tláhuac, en la colonia colonia Las Arboledas, zona donde bomberos y personal de protección civil trabajaron de manera coordinada para contener las llamas que también afectaron dos bodegas contiguas.

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De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas. Foto: Especial

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas. Sin embargo, como medida preventiva, autoridades capitalinas realizaron la evacuación de al menos 300 personas, entre trabajadores de la zona, empleados de negocios cercanos y vecinos.

Para reforzar las labores de combate al incendio, fue habilitado un punto de abastecimiento de agua en la garza Neza 19, ubicada en Periférico Canal de Garay y Canal de Chalco, lo que permitió mantener el flujo constante para las unidades que atendían la emergencia.

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