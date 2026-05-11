Durante la entrega de las obras de renovación del Tren Ligero “El Ajolote”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió a sus detractores y a las críticas por los murales y pintura morada que se coloca en las obras que entrega y afirmó que su administración sí está “ajolotizando” la Ciudad de México.

“Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizanzo. Es más, las y los invito a que sigamos ajolotizando y transformando juntas y juntos la ciudad”, enfatizó.

Al entregar la renovación del Tren Ligero, que ahora se distingue por coloridas figuras de ajolotes, la mandataria aseguró que este proyecto hace justicia territorial a los pueblos originarios de la Ciudad de México.

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Asimismo, explicó que se decidió nombrar a este tren “El Ajolote” por ser un símbolo del lago de Xochimilco y una metáfora viva de una ciudad que nunca cesa de cambiar y un animal que parece desafiar las reglas de la naturaleza y del tiempo.

“Como el ajolote, nuestra ciudad tiene mil caras, se transforma todos los días y resiste imparable en el vibrante y diverso mosaico de los millones que la habitamos y la amamos”, dijo.

Advirtió que mientras hay quienes buscan “minimizar los horrores y crímenes del colonialismo” y glorificar la Conquista, su administración reivindica la resistencia indígena y defiende la memoria.

Aseguró que las obras en el Tren Ligero representan parte de la reparación de la deuda histórica hacia los pueblos del sur de la CDMX.

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