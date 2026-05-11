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Durante las tres fechas de conciertos del , cuya gira se llama “BTS WORLD TOUR ARIRANG 2026”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 30 personas señaladas por presunta reventa de boletos, entre ellas 13 menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, varios de los asegurados ofrecían entradas a precios mucho más altos que los de taquilla y algunas incluso podrían haber sido falsas.

Las detenciones ocurrieron entre el 7 y el 10 de mayo.

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La policía detalló que 14 personas fueron arrestadas el primer día de conciertos, 10 más el 9 de mayo y otras seis el día 10. Además, 13 de los detenidos ya tenían antecedentes por la misma falta relacionada con la reventa.

Durante el primer concierto, un hombre de 33 años y una adolescente de 16 fueron detenidos luego de que asistentes los señalaron por presuntamente robar celulares durante la salida del público, cerca de la puerta seis del estadio.

Según el reporte, los policías lograron recuperar dos teléfonos móviles y ambos sospechosos fueron presentados ante el Ministerio Público.

LL

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