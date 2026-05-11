La alcaldía Cuauhtémoc remitió a 25 personas al Juzgado Cívico por ejercer como franeleros en distintas colonias de la demarcación del 2 al 8 de mayo de este año.

A través de un comunicado, la demarcación informó que las remisiones se realizaron luego de reportes ciudadanos relacionados con cobros indebidos por apartar lugares en la vía pública, obstrucción de banquetas y conflictos con automovilistas.

Indicó que, de acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, las personas remitidas infringieron el Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual sanciona impedir o estorbar el uso de la vía pública sin autorización.

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La demarcación explicó que estas acciones forman parte de los operativos para mantener el orden y recuperar el espacio público, mediante labores de seguridad, liberación de banquetas, retiro de objetos que obstruyen el paso y atención a puntos señalados constantemente por habitantes.

Agregó que la presencia de franeleros puede derivar en conflictos, ya que condicionan el uso de espacios públicos y, en algunos casos, incurren en actitudes intimidatorias contra personas que se niegan a pagar.

Detalló que, en lo que va de la administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, suman 3 mil 203 remisiones de personas relacionadas con esta falta administrativa.

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Además, señaló que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad en Cuauhtémoc disminuyó siete puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado que atribuyó al trabajo permanente en materia de prevención, presencia territorial y atención a reportes ciudadanos.

LL