En la Ciudad de México, el número de denuncias realizadas de manera virtual ha disminuido en los últimos tres años, pasando de 40 mil 564 registradas durante el 2023, a 32 mil 623 en 2024, y a 27 mil 713 en 2025.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó sobre el número de denuncias presentadas a través de la página de denuncia digital.

En el periodo comprendido entre el primero de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, se registraron un total de 100 mil 900 denuncias virtuales.

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En el mencionado periodo, el delito que más fue denunciado de manera virtual es el robo a accesorios de auto, con 23 mil 571 denuncias, equivalentes al 23.36 % del total de denuncias digitales.

El segundo delito más señalado es el fraude, con 23 mil 235 denuncias, equivalentes al 23 %, seguido de la usurpación de identidad con 10 mil 330 denuncias, un 10.23 %.

El robo de objetos con 9 mil 21 denuncias, un 8.94 %, seguido del robo de objetos al interior de un vehículo, sumó 8 mil 329 acusaciones, un 8.25 %, y el robo de placas de vehículos con 3 mil 271 denuncias, equivalentes al 3.24 %.

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El robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia acumuló 2 mil 378 denuncias, un 2.35 %; el robo a pasajero a bordo del metro con y sin violencia acumuló 2 mil 531 acusaciones, un 2.5 %.

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