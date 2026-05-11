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En la Ciudad de México, el número de denuncias realizadas de manera virtual ha disminuido en los últimos tres años, pasando de 40 mil 564 registradas durante el 2023, a 32 mil 623 en 2024, y a 27 mil 713 en 2025.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por, la () informó sobre el número de denuncias presentadas a través de la página de denuncia digital.

En el periodo comprendido entre el primero de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, se registraron un total de 100 mil 900 denuncias virtuales.

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En el mencionado periodo, el delito que más fue denunciado de manera virtual es el robo a accesorios de auto, con 23 mil 571 denuncias, equivalentes al 23.36 % del total de .

El segundo delito más señalado es el fraude, con 23 mil 235 denuncias, equivalentes al 23 %, seguido de la usurpación de identidad con 10 mil 330 denuncias, un 10.23 %.

El robo de objetos con 9 mil 21 denuncias, un 8.94 %, seguido del robo de objetos al interior de un vehículo, sumó 8 mil 329 acusaciones, un 8.25 %, y el robo de placas de vehículos con 3 mil 271 denuncias, equivalentes al 3.24 %.

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El robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia acumuló 2 mil 378 denuncias, un 2.35 %; el robo a pasajero a bordo del metro con y sin violencia acumuló 2 mil 531 acusaciones, un 2.5 %.

mahc/LL

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