Naucalpan, Méx.– Una persecución y detonaciones de arma de fuego se registraron la noche del domingo en calles de Naucalpan, luego de un presunto intento de privación de la libertad de tres mujeres, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Guardia Municipal detectaron una camioneta Explorer roja, desde la cual presuntamente intentaban subir por la fuerza a tres mujeres.

Al notar la presencia policiaca, el conductor huyó por distintas vialidades del municipio, lo que derivó en una persecución que concluyó en la colonia Industrial Tlatilco.

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Durante el seguimiento, el hombre realizó disparos contra los elementos de la Guardia Municipal.

Los policías repelieron la agresión y lograron interceptar la unidad metros adelante con apoyo de patrullas de distintos sectores.

En la inspección, los uniformados localizaron un arma de fuego al interior de la camioneta.

Persecución en Naucalpan termina con detenido. Foto: especial

Durante la persecución, el conductor impactó un vehículo particular. El automovilista afectado señaló haber escuchado detonaciones.

Las tres mujeres, entre ellas dos menores de edad, fueron resguardadas por los elementos municipales.

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El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

mahc/LL