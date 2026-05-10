El gobierno de la alcaldía de Xochimilco, encabezado por Circe Camacho, desplegó un operativo interinstitucional para inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas y recuperar el orden en la vía pública en San Gregorio Atlapulco.

Atender ambas situaciones, refirió la demarcación, ha sido una demanda histórica de los vecinos de la comunidad citada.

Detalló que en las acciones participó personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Gobierno y Vía Pública de la alcaldía, así como el acompañamiento estratégico del Instituto de Verificación Administrativa local (Invea-CDMX), de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. También de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.

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Con este despliegue, se afirmó que se marca el inicio de una nueva etapa de autoridad y atención directa al pueblo.

La alcaldía refirió que en la Cuarta Transformación gobernar significa escuchar, actuar y dar resultados.

“Por eso, en Xochimilco no se tolerará la ilegalidad ni el abandono de nuestros pueblos y barrios. Con acciones firmes y trabajo en territorio, el gobierno de Circe Camacho refrenda su compromiso de devolver la tranquilidad a las familias xochimilcas”, expuso.

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Añadió que “porque cuando se trabaja de la mano con el pueblo y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la transformación se convierte en hechos”.

mahc/LL