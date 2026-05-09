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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que fue restablecido el suministro de energía eléctrica en el Tren Ligero, y se reanudó el servicio en la línea que va de Tasqueña a Xochimilco.
Precisó que como se tenía programado, el servicio se ofrece en dos tramos: de Tasqueña a Estadio Azteca con unidades del Tren Ligero y de Estadio Azteca a Xochimilco, con apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
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Esto debido a que se realizan trabajos de mantenimiento en las estaciones, la implementación de sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario.
“Se restablece el suministro de energía y se reanuda el servicio del tren ligero de Tasqueña a Estadio Azteca y el servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Xochimilco”, informó el STE poco antes de las 11:00 horas. A través de redes sociales.
Se tiene previsto que este lunes sea inaugurado el tren “El Ajolote”, como será nombrado el Tren Ligero, luego de su modernización y adquisición de 17 nuevos trenes.
Por falta de suministro de energía eléctrica, Tren Ligero se encuentra sin servicio; RTP brinda apoyo a usuarios
afcl
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