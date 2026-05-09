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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que debido a la falta de suministro de energía eléctrica, la línea del que va de Tasqueña a Xochimilco se encuentra sin servicio.

A través de sus redes sociales el STE indicó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo a los usuarios, a lo largo de la línea.

“Por falta de suministro de energía eléctrica, el servicio de apoyo de la @RTP_CiudadDeMex opera temporalmente en toda la linea, de Tasqueña a Xochimilco”, dio a conocer el STE.

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La suspensión en el servicio se registró alrededor de las nueve de la mañana. Usuarios reportaron que se registran filas de espera para abordar las unidades de RTP.

El jueves, el STE dio a conocer que para este fin de semana se tienen programados trabajos de mantenimiento en las estaciones, la implementación de sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario.

Ante ello el servicio estaba programado para brindarse en dos tramos: de Tasqueña a Estadio Azteca con unidades del Tren Ligero y de Estadio Azteca a Xochimilco, con apoyo con unidades de la RTP.

Foto: captura de pantalla
Foto: captura de pantalla

afcl

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