El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que el sábado 9 y domingo 10 de mayo se modificará el servicio del Tren Ligero que corre de Tasqueña a Xochimilco, como parte de los trabajos de mantenimiento en las estaciones.

Detalló que entre las labores que se realizarán este fin de semana están la implementación de sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario.

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Debido a estos trabajos el servicio de Tasqueña a Estadio Azteca se brindará en el Tren Ligero y de Estadio Azteca a Xochimilco se contará con servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El horario de servicio será el habitual, el sábado de las 06:00 a las 23:30 horas y el domingo de las 07:00 a las 23:30 horas. El STE precisó que a través de sus redes sociales se informará sobre el restablecimiento del servicio.

Este martes 5 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el lunes 11 de mayo será inaugurado el tren “El Ajolote”, como será nombrado el Tren Ligero, luego de su modernización y adquisición de 17 nuevos trenes.

afcl