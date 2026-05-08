El Departamento de Guerra anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Trump posteó en Truth Social que "en cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP) para su revisión y estudio por parte del público".

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Añadió que "en aras de la máxima transparencia, tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados. Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: "¿Qué demonios está pasando?". ¡Que lo disfruten!".

Esto se puede ver en las fotos y videos revelados por Estados Unidos

El paquete inicial incluye imágenes grabadas en película durante las misiones Apolo XII y XVII. Se destacan fotografías de la Luna tomadas en 1972 que ven la luz por primera vez, además de las comunicaciones oficiales entre los pilotos de dicha nave.

La imagen fue capturada sobre el oeste de los Estados Unidos en diciembre de 2025. Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos

El registro revelado en PDF detalla cómo un miembro de la tripulación comunicó al centro de control la presencia de fragmentos o partículas sumamente brillantes que flotaban cerca de la nave durante las maniobras.

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La imagen fue tomada en la misión Apolo 17 a la Luna. E n el cuadro amarillo se ven luces. Foto:Departamento de guerra de Estados Unidos

En el texto se destaca la descripción de múltiples objetos luminosos frente a la ventanilla de Ron Evans, cuya apariencia fue comparada con el espectáculo de fuegos artificiales tradicional del 4 de julio en Estados Unidos.

Además, en las publicaciones se encuentran imágenes captadas por el FBI durante la celebración de Año Nuevo de 1999, en las que se observan objetos aéreos no identificados cerca de aeronaves militares de Estados Unidos.

Igualmente, otra imagen revelada por el Departamento de Guerra muestra que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos informó sobre "un fenómeno aéreo no identificado con forma de balón de futbol cerca de Japón".

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Comando Indo-Pacífico de EU informó sobre un ovni con forma de balón de fútbol cerca de Japón. Foto:Departamento de guerra de Estados Unidos

Otro de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

Además, un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como "máximo secreto"- incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por desvelar los secretos del universo.

Trump adelantó en febrero la difusión de estos archivos gubernamentales después de que el expresidente Barack Obama aceptara en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen responder a una ronda de preguntas sobre vida extraterrestre.

Cuando se le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres, Obama aseguró que no había instalaciones secretas bajo tierra y dijo: "Son reales, pero yo no los he visto".

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🛸📁 El Departamento de Guerra de EU reveló archivos sobre OVNIS, luego de que Donald Trump anunciara en febrero pasado la transparencia de estos documentos. pic.twitter.com/0hbZTw0CJ5 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 8, 2026

El presidente estadounidense reaccionó a estos comentarios y acusó a Obama de desvelar "información clasificada" y cometer un "grave error".

Posteriormente, Obama precisó que durante su presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, aunque no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

El cruce de declaraciones reavivó el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

Con información de El Tiempo. GDA