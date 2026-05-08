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Washington. El de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EU, , anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados () y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

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