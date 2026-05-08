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Washington. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.
Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".
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Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados. Foto: Captura de Pantalla
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ss
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