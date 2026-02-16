Más Información

Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?

Amigo de Valeria Márquez lanza mensaje emotivo por su cumpleaños este 14 de febrero; esto dijo

El debate sobre la existencia de extraterrestres o seres desconocidos de otras galaxias y universos, ha existido por décadas; sin embargo, se ha mantenido como un mito social a falta de suficiente evidencia científica que lo confirme.

Recientemente, el cuestionamiento ha despertado interés de nuevo, gracias a un video viral en, en el que se observa un Objeto Volador No Identificado (OVNI) sobre la Ciudad de México.

El video, tomado desde lo alto de la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico de la capital del país, muestra al objeto volador cruzar el cielo mexicano, hasta salir del rango de captura de las cámaras.

El video fue captado desde la Torre Latinoamericana, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX. Foto: Unsplash
Captan video de OVNI volando sobre la CDMX

El video viral fue capturado y difundido por Webcams de México, una plataforma digital que transmite imágenes en vivo 24/7 de los paisajes, ciudades y monumentos más emblemáticos del país.

Webcams México difunde imágenes en vivo de monumentos y paisajes emblemáticos alrededor del país. Foto: especial
Las imágenes fueron captadas durante la madrugada del pasado domingo 15 de febrero. En la grabación, que marca las 4:18 AM, se puede ver un objeto aparecer a lo lejos de la ciudad. Mientras avanza el video —que es de la vista Oriente de la torre y está a doble velocidad—, se observa al OVNI acercarse en dirección diagonal, hacia la parte izquierda de la imagen.

El OVNI no parece tener luces y hasta el momento, se desconoce si se trataba de un dron, un helicóptero o algún otro objeto. El trayecto en el que el OVNI cruzó la CDMX, que quedó registrado en las cámaras de Webcams México, fue de alrededor de un minuto. Tampoco se tiene más información respecto al paradero del intrigante objeto.

En redes sociales, usuarios e internautas han abierto la conversación respecto a si se trata de un objeto relacionado a extraterrestres o seres desconocidos provenientes de otros planetas, galaxias o universos.

