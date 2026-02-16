Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

El debate sobre la existencia de extraterrestres o seres desconocidos de otras galaxias y universos, ha existido por décadas; sin embargo, se ha mantenido como un mito social a falta de suficiente evidencia científica que lo confirme.

Recientemente, el cuestionamiento ha despertado interés de nuevo, gracias a un video viral en redes sociales, en el que se observa un Objeto Volador No Identificado (OVNI) sobre la Ciudad de México.

El video, tomado desde lo alto de la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico de la capital del país, muestra al objeto volador cruzar el cielo mexicano, hasta salir del rango de captura de las cámaras.

El video fue captado desde la Torre Latinoamericana, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX. Foto: Unsplash

Captan video de OVNI volando sobre la CDMX

El video viral fue capturado y difundido por Webcams de México, una plataforma digital que transmite imágenes en vivo 24/7 de los paisajes, ciudades y monumentos más emblemáticos del país.

Webcams México difunde imágenes en vivo de monumentos y paisajes emblemáticos alrededor del país. Foto: especial

Las imágenes fueron captadas durante la madrugada del pasado domingo 15 de febrero. En la grabación, que marca las 4:18 AM, se puede ver un objeto aparecer a lo lejos de la ciudad. Mientras avanza el video —que es de la vista Oriente de la torre y está a doble velocidad—, se observa al OVNI acercarse en dirección diagonal, hacia la parte izquierda de la imagen.

El OVNI no parece tener luces y hasta el momento, se desconoce si se trataba de un dron, un helicóptero o algún otro objeto. El trayecto en el que el OVNI cruzó la CDMX, que quedó registrado en las cámaras de Webcams México, fue de alrededor de un minuto. Tampoco se tiene más información respecto al paradero del intrigante objeto.

Objeto aparentemente sin luces cruzando Ciudad de México esta madrugada. 👀



¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más?



¿Qué creen que sea? 🤔#CDMX, vista Oriente desde Torre Latino. Video al doble de velocidad normal. #ovni #UFO

Para ver en vivo: https://t.co/idPsWBxLUp pic.twitter.com/Wa8wtpPrA1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 16, 2026

En redes sociales, usuarios e internautas han abierto la conversación respecto a si se trata de un objeto relacionado a extraterrestres o seres desconocidos provenientes de otros planetas, galaxias o universos.

