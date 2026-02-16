¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva que afectó a millones de usuarios alrededor del mundo. Tanto la aplicación móvil como la versión de navegador presentaron problemas de carga, impidiendo acceder a actualizaciones y publicaciones recientes.

Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva. Foto: EFE

Según Downdetector, la interrupción comenzó a las 7:05 horas, alcanzando su pico máximo de reportes a las 7:20 horas. Los problemas se distribuyen de la siguiente manera: 47% en la app, 45% en el feed y 8% en los comentarios, lo que indica que la mayoría de los usuarios experimenta dificultades al intentar navegar o actualizar contenido.

Foto: Captura de pantalla

La caída de X desata la mejor ola de memes

La interrupción no pasó desapercibida: rápidamente se desató una ola de memes en otras plataformas, con usuarios compartiendo burlas y comentarios cargados de humor sobre la situación. Muchos aprovecharon para criticar a Meta, señalando que las redes sociales de este grupo suelen ser las más propensas a fallas técnicas.

Otros internautas hicieron referencia a Elon Musk, propietario de X desde 2022, convirtiendo cada caída de la red en un tema viral de conversación global. La combinación de problemas técnicos y la rapidez con que se viralizan las imágenes ha mantenido a la caída como tendencia en minutos, demostrando la influencia y dependencia que millones de personas tienen sobre la plataforma.

A continuación te presentamos los mejores:

La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales

La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales

La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales

La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales

La vida cuando se cae tuiter por un par de horas pic.twitter.com/hlC9cGk4lu — Samuel (Ex Incógnito Poderoso) (@ExIncognitoP) February 16, 2026

Solo quienes tenemos membresía

X Black, no se nos cae nunca la señal. pic.twitter.com/vcRssWKH9a — Guillermo Grinch. (@GuillermoGrnch) February 16, 2026

