¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Más Información
Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México
Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva que afectó a millones de usuarios alrededor del mundo. Tanto la aplicación móvil como la versión de navegador presentaron problemas de carga, impidiendo acceder a actualizaciones y publicaciones recientes.
Según Downdetector, la interrupción comenzó a las 7:05 horas, alcanzando su pico máximo de reportes a las 7:20 horas. Los problemas se distribuyen de la siguiente manera: 47% en la app, 45% en el feed y 8% en los comentarios, lo que indica que la mayoría de los usuarios experimenta dificultades al intentar navegar o actualizar contenido.
La caída de X desata la mejor ola de memes
La interrupción no pasó desapercibida: rápidamente se desató una ola de memes en otras plataformas, con usuarios compartiendo burlas y comentarios cargados de humor sobre la situación. Muchos aprovecharon para criticar a Meta, señalando que las redes sociales de este grupo suelen ser las más propensas a fallas técnicas.
Lee también: Marx Arriaga fuera de la SEP; así reaccionaron las redes con una lluvia de memes
Otros internautas hicieron referencia a Elon Musk, propietario de X desde 2022, convirtiendo cada caída de la red en un tema viral de conversación global. La combinación de problemas técnicos y la rapidez con que se viralizan las imágenes ha mantenido a la caída como tendencia en minutos, demostrando la influencia y dependencia que millones de personas tienen sobre la plataforma.
A continuación te presentamos los mejores:
También te interesará:
Alineación de seis planetas; consejos prácticos para fotografiar el evento astronómico
Concubinato en México: guía práctica para obtener tu constancia y sus beneficios legales
Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]