Más Información

Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

Captan a OVNI en cielo nocturno de la CDMX; video se viraliza en X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X; así fue la oleada de memes

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?

Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?

Amigo de Valeria Márquez lanza mensaje emotivo por su cumpleaños este 14 de febrero; esto dijo

Amigo de Valeria Márquez lanza mensaje emotivo por su cumpleaños este 14 de febrero; esto dijo

Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva que afectó a millones de usuarios alrededor del mundo. Tanto la móvil como la versión de navegador presentaron problemas de carga, impidiendo acceder a actualizaciones y publicaciones recientes.

Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva. Foto: EFE
Este lunes 16 de febrero, X enfrentó una caída masiva. Foto: EFE

Según Downdetector, la interrupción comenzó a las 7:05 horas, alcanzando su pico máximo de reportes a las 7:20 horas. Los problemas se distribuyen de la siguiente manera: 47% en la app, 45% en el feed y 8% en los comentarios, lo que indica que la mayoría de los usuarios experimenta dificultades al intentar navegar o actualizar contenido.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

La caída de X desata la mejor ola de memes

La interrupción no pasó desapercibida: rápidamente se desató una ola de memes en otras plataformas, con usuarios compartiendo burlas y comentarios cargados de humor sobre la situación. Muchos aprovecharon para criticar a Meta, señalando que las redes sociales de este grupo suelen ser las más propensas a fallas técnicas.

Lee también:

Otros internautas hicieron referencia a Elon Musk, propietario de X desde 2022, convirtiendo cada caída de la red en un tema viral de conversación global. La combinación de problemas técnicos y la rapidez con que se viralizan las imágenes ha mantenido a la caída como tendencia en minutos, demostrando la influencia y dependencia que millones de personas tienen sobre la plataforma.

A continuación te presentamos los mejores:

La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales
La caída de X desata la mejor ola de memes. Foto: Redes sociales

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]