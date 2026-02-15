Alineación de seis planetas; consejos prácticos para fotografiar el evento astronómico

La alineación planetaria que se llevará a cabo en el mes de febrero es uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Este fenómeno promete brindar uno de los paisajes nocturnos más únicos y será visible desde todo México, por lo que no te lo puedes perder.

De acuerdo con información de Star Walk, portal especializado en astronomía, el fenómeno natural, también conocido como "desfile de planetas" o "desfile planetario", se llevará a cabo durante la última semana del mes, alcanzando su pico de cercanía y visibilidad durante el 28 de febrero.

Conoce estos consejos prácticos para retratar la alineación planetaria de febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué planetas se podrán ver en la alineación planetaria de febrero de 2026?

Los seis astros que serán visibles durante esta alineación planetaria de febrero de 2026 serán:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Sin embargo, únicamente los primeros cuatro de la lista serán visibles a simple vista. Para poder apreciar a Urano y Neptuno, será necesario el uso de un telescopio o de binoculares.

Cabe mencionar que durante esta noche, la Luna estará iluminada al 90% y podrá observarse muy cerca de Júpiter; sumando belleza al paisaje nocturno.

Esta alineación de 6 planetas es uno de los eventos astronómicos más emocionantes de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Consejos prácticos para fotografiar la alineación planetaria de febrero de 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), da los siguientes consejos para sacar fotos del suceso con cámara digital o con el celular:

Activar el modo manual de la cámara.

de la cámara. Configurar el enfoque al espacio, específicamente al planeta que se quiere capturar.

al espacio, específicamente al planeta que se quiere capturar. En caso de fotografiar desde el celular, presionar con el dedo la pantalla y mantener enfocada el área donde se encuentra el planeta para bloquear el enfoque automático .

. Ajustar el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen.

entre y para reducir el ruido de la imagen. Cambiar la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita.

dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita. Apoyar la cámara o el teléfono en un tripié para tener estabilidad al momento de capturar la fotografía.

Para facilitar la ubicación de los planetas, se puede utilizar aplicaciones de astronomía que muestran los astros al apuntar al cielo con la cámara.

Esta alineación planetaria promete ser un espectáculo inigualable en el año, por lo que no te la puedes perder. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

