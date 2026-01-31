Más Información

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

Los mejores memes que dejó el show de Kanye West en CDMX; así reaccionaron en redes

Los mejores memes que dejó el show de Kanye West en CDMX; así reaccionaron en redes

¿Qué es la terapia de luz roja para la piel y cuáles son sus beneficios?; esto se sabe

¿Qué es la terapia de luz roja para la piel y cuáles son sus beneficios?; esto se sabe

La NASA descubre exoplaneta parecido a la Tierra; podría tener agua líquida en su superficie, según científicos

La NASA descubre exoplaneta parecido a la Tierra; podría tener agua líquida en su superficie, según científicos

Ibai Llanos lanza video con Fuerza Regida; usuarios afirman que agrupación mexicana estará en la Velada del Año

Ibai Llanos lanza video con Fuerza Regida; usuarios afirman que agrupación mexicana estará en la Velada del Año

El 2026 perfila como un año emocionante para todos los amantes de los astros, pues cada mes se espera poder observar algunos de los mejores espectáculos que el cielo tiene para ofrecer.

Uno de los eventos más esperados es la que se llevará a cabo este febrero. El fenómeno promete brindar un paisaje nocturno incomparable y la buena noticia es que será visible desde México, por lo que no te lo puedes perder.

Lee también

Alineación de planetas. Foto: Star Walk
Alineación de planetas. Foto: Star Walk

¿Cuándo será la alineación planetaria de febrero de 2026?

De acuerdo con National Geographic, la alineación de los seis planetas, también conocida como "desfile planetario" tendrá lugar durante la última semana de febrero. Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, alcanzará su pico, tanto en visibilidad como en cercanía, el 28 de febrero.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, que suelen ser nocturnos, esta gran alineación planetaria podrá observarse en la tarde del sábado 28 de febrero, aproximadamente una hora después de la puesta de sol.

Según información del Instituto Max Planck de Astronomía, este tipo de alineaciones, que se perciben como una franja brillante de planetas en el cielo, no implican una alineación física real, sino una coincidencia visual, producto de la perspectiva desde nuestro planeta.

Lee también

Ubicación de los planetas en el paisaje. Foto: Star Walk
Ubicación de los planetas en el paisaje. Foto: Star Walk

¿Cuáles son los 6 planetas conformarán la alineación planetaria

Los seis astros que conformarán este gran desfile planetario son:

  • Mercurio
  • Venus
  • Júpiter
  • Saturno
  • Urano
  • Neptuno

A pesar de que los seis planetas se dispondrán en el cielo, únicamente cuatro de ellos serán visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Para poder apreciar a Urano y Neptuno será necesaria utilizar binoculares o un pequeño telescopio.

Asimismo, la Luna, que tendrá cerca del 90% de iluminación, también estará en el cielo y se podrá observar muy cerca de Júpiter, creando un paisaje especialmente excepcional.

Visibilidad de los planetas en el desfile del 28 de febrero de 2026. Foto: Star Walk
Visibilidad de los planetas en el desfile del 28 de febrero de 2026. Foto: Star Walk

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]