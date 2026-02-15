Marx Arriaga fuera de la SEP; así reaccionaron las redes con una lluvia de memes

Más Información
El pasado viernes 13 de febrero fue removido de su cargo Marx Arriaga, quien se desempeñaba como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Tras hacerse pública la decisión, el funcionario denunció en conferencia de prensa un presunto intento de desalojo de su oficina con apoyo de elementos de seguridad. Señaló que su separación se realizó de manera ilegal y con supuestas violaciones a sus derechos laborales.
En respuesta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó categóricamente que hubiera existido un desalojo forzoso. A través de un posicionamiento oficial, informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control llevaron a cabo una diligencia formal para notificar que la plaza de la Dirección General de Materiales Educativos cambiaría su naturaleza a modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero. Con ello, sostuvo que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad vigente.
Sin embargo, la controversia no disminuyó. A más de 70 horas de que la SEP anunciara su cese, Marx Arriaga permaneció en sus oficinas y transmitió una segunda jornada de 24 horas de diálogo centrada en la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, proyectos que estuvieron bajo su responsabilidad. Desde ese espacio reiteró que no abandonará el cargo pese a la notificación oficial.
El caso ha generado debate en el ámbito educativo y político, no solo por la disputa administrativa, sino por el trasfondo que implica el control y la continuidad de los materiales educativos en el país.
Asimismo, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos “no van a cambiar”, al subrayar que forman parte de la llamada Cuarta Transformación, usuarios en redes sociales como X (antes Twitter) han reavivado las críticas por los presuntos errores en los contenidos.
Entre ironías, comparaciones y referencias, los internautas echaron a volar la imaginación y crearon una ola de memes que rápidamente se posicionaron en tendencias. Aquí te dejamos los mejores.
