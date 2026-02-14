Los mejores memes de San Valentín; haz reír al amor de tu vida este 14 de febrero

Más Información

Una vez más, el amor, la pasión, el cariño y la amistad están conquistando el mundo entero, pues como cada año, millones de personas festejan el este 14 de febrero.

Los mejores memes para pasar este 14 de febrero

Como en cada ocasión destacada, usuarios e internautas han acudido a redes sociales para celebrar, quejarse, o burlarse un rato, de esta festividad, dejando una ola de memes en plataformas como X, antes Twitter.

En caso de que quieras hacer reír a tu otra mitad, a tus amigos o simplemente pasar un 14 de febrero más ameno, aquí te dejamos los mejores memes de la fecha.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Algunos usuarios se mofaron de una de las típicas frases del 14 de febrero: "es importante mantener viva la llama".

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Otros decidieron tener un acercamiento más "romántico", ilustrado por los típico baches de las calles en México.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Algunos internautas publicaron la manera —muy mexicana— en la que van a conquistar a esa persona especial este 14 de febrero.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Otros usuarios se quejaron de que tuvieron que trabajar en sábado y Día de San Valentín.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Unos internuatas se burlaron de la única rosa que verán este día.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Los dueños de gatos saben que esta es una de las mejores maneras de pasar el Día del Amor y la Amistad.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
Por último, algunos usuarios recordaron que el 15 de febrero es el "Día de molestar a Calamardo" —referencia del programa infantil, Bob Esponja—.

Memes del 14 de febrero. Foto: X
