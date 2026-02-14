Más Información

Día de San Valentín 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 14 de febrero

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a destitución de Marx Arriaga de la SEP; esto dijeron

Día de San Valentín; a esta hora inicia la promoción de hamburguesas gratis en Carl’s Jr HOY, 14 de febrero

State Of Play 2026: estos fueron los anuncios más importantes; conoce la lista completa de novedades de PS

Este 14 de febrero se celebra el , también llamado el Día del Amor y la Amistad. Una fecha dedicada a celebrar el amor, ya sea romántico o platónico.

En este día, es popular ver a cientos de personas en la calle cargando arreglos florales, peluches, y otros regalos y detalles, u organizando comidas o cenas para pasar un momento único con quienes son especiales.

En caso de que escribir cartas no sea lo tuyo, o quieras simplemente alegrarle el día con un mensaje diferente a tu pareja, o a tus amigos, aquí te dejamos las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este Día de San Valentín.

Millones de personas alrededor del mundo celebran San Valentín. Imagen: Pexels
Las mejores frases para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

Románticas clásicas

  • “Contigo todo tiene más sentido. Feliz San Valentín ❤️”
  • “No necesito un día especial para amarte, pero me encanta celebrarte hoy.”
  • “Eres mi lugar favorito en el mundo.”
  • “Gracias por existir y por elegirme cada día.”
  • “Mi mejor historia de amor eres tú.”

Cortas pero poderosas

  • “Tú + yo = 💘”
  • “Mi persona favorita eres tú.”
  • “Siempre tú.”
  • “Te amo más de lo que las palabras pueden decir.”
  • “Eres mi casualidad más bonita.”

Coquetas / atrevidas

  • “Hoy es San Valentín… pero yo te quiero todos los días 😏”
  • “Si amarte fuera un delito, hoy estaría preso/a con gusto.”
  • “No sé qué hiciste, pero me encantas demasiado.”
  • “Tú eres mi plan favorito.”
  • “Advertencia: pensarte se ha vuelto mi hobby.”

Dulces y tiernas

  • “Tu sonrisa es mi regalo favorito.”
  • “Amarte es lo más fácil que hago.”
  • “Qué suerte la mía de tenerte.”
  • “Eres mi paz y mi locura favorita.”
  • “Con un mensaje tuyo ya se me arregla el día.”

Amor con humor

  • “Te amo incluso cuando me robas las papas.”
  • “Eres mi crush oficial y permanente.”
  • “San Valentín o no, igual me tienes enamorado/a.”
  • “Te quiero más que al café… y eso ya es decir mucho.”
  • “Gracias por aguantarme. Te amo.”

Las mejores imágenes para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

También puedes optar por una imagen con un tierno mensaje.

Foto: X
Para quienes no tienen pareja y quieren celebrar la amistad.

Foto: X @atencionyosoy
Este es un mensaje más universal.

Foto: Creada con IA (ChatGPT)
