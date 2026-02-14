Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, también llamado el Día del Amor y la Amistad. Una fecha dedicada a celebrar el amor, ya sea romántico o platónico.

En este día, es popular ver a cientos de personas en la calle cargando arreglos florales, peluches, y otros regalos y detalles, u organizando comidas o cenas para pasar un momento único con quienes son especiales.

En caso de que escribir cartas no sea lo tuyo, o quieras simplemente alegrarle el día con un mensaje diferente a tu pareja, o a tus amigos, aquí te dejamos las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este Día de San Valentín.

Millones de personas alrededor del mundo celebran San Valentín. Imagen: Pexels

Las mejores frases para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

Románticas clásicas

“Contigo todo tiene más sentido. Feliz San Valentín ❤️”

“No necesito un día especial para amarte, pero me encanta celebrarte hoy.”

“Eres mi lugar favorito en el mundo.”

“Gracias por existir y por elegirme cada día.”

“Mi mejor historia de amor eres tú.”

Cortas pero poderosas

“Tú + yo = 💘”

“Mi persona favorita eres tú.”

“Siempre tú.”

“Te amo más de lo que las palabras pueden decir.”

“Eres mi casualidad más bonita.”

Coquetas / atrevidas

“Hoy es San Valentín… pero yo te quiero todos los días 😏”

“Si amarte fuera un delito, hoy estaría preso/a con gusto.”

“No sé qué hiciste, pero me encantas demasiado.”

“Tú eres mi plan favorito.”

“Advertencia: pensarte se ha vuelto mi hobby.”

Dulces y tiernas

“Tu sonrisa es mi regalo favorito.”

“Amarte es lo más fácil que hago.”

“Qué suerte la mía de tenerte.”

“Eres mi paz y mi locura favorita.”

“Con un mensaje tuyo ya se me arregla el día.”

Amor con humor

“Te amo incluso cuando me robas las papas.”

“Eres mi crush oficial y permanente.”

“San Valentín o no, igual me tienes enamorado/a.”

“Te quiero más que al café… y eso ya es decir mucho.”

“Gracias por aguantarme. Te amo.”

Las mejores imágenes para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

También puedes optar por una imagen con un tierno mensaje.

Foto: X

Para quienes no tienen pareja y quieren celebrar la amistad.

Foto: X @atencionyosoy

Este es un mensaje más universal.

Foto: Creada con IA (ChatGPT)

