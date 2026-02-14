Día de San Valentín; a esta hora inicia la promoción de hamburguesas gratis en Carl’s Jr HOY, 14 de febrero

Con motivo del Día de San Valentín, diversas marcas y empresas tienen lanzamientos especiales para festejar el amor y la amistad, una fecha que cada año impulsa millones de ventas con esta temática alrededor del mundo.

La cadena internacional de comida rápida, Carl's Jr., anunció que se unen a la lista de franquicias que celebran el amor, el cariño y el romance con una promoción que te permitirá obtener una hamburguesa gratis y aquí te contamos las condiciones.

Esta es la increíble promoción que tiene Carl’s Jr para San Valentín. Foto: Creada con IA

¿Cómo obtener una hamburguesa GRATIS este 14 de febrero en Carl's Jr.?

Hace unos días, Carl's Jr. informó en sus canales oficiales el regreso de la promoción “Burger a 1 beso”, con la cual los usuarios pueden llevarse una Famous Star con Queso totalmente GRATIS.

Para activar esta promoción es necesario adquirir cualquier combo del menú y darle 1 beso a un acompañante al momento de pedir tu combo, ¡Y LISTO! obtendrás tu hamburguesa gratis.

Otros términos para la promoción son:

Es válida únicamente este 14 de febrero .

únicamente este . No aplica besar a los trabajadores de Carl's Jr.

Solo se regala una hamburguesa Famous Star con queso por combo adquirido.

Famous Star con queso adquirido. N﻿o aplica con combos infantiles (StarPals).

Válida solo en mostradores de sucursales participantes Carl's Jr.

No es válida con otras promociones u ofertas.

¿A qué hora inicia la promoción "Burger a 1 beso" HOY, 14 de febrero en Carl's Jr.?

La promoción "Burger a 1 beso" será válida únicamente este 14 de febrero a partir de la apertura de las sucursales de Carl's Jr. Puede variar entre las 9 y 10 AM, dependiendo del horario que manejen en cada establecimiento, y podrás aplicarla hasta el cierre de la sucursal.

Te recomendamos consultar el horario de operaciones del establecimiento que planeas visitar con esa persona especial.

