State Of Play 2026: estos fueron los anuncios más importantes; conoce la lista completa de novedades de PS

Este jueves 12 de febrero se llevó a cabo la primera edición del evento State Of Play del 2026, el evento digital organizado por PlayStation en colaboración con Sony. Con una duración superior a los 60 minutos, la transmisión reunió a millones de jugadores alrededor del mundo para conocer las más recientes novedades del universo gamer.

Entre las novedades se incluyeron anuncios exclusivos, avances inéditos, actualizaciones de títulos esperados y otras sorpresas. A lo largo del programa, la compañía también presentó fechas de lanzamiento y primeros vistazos a proyectos que llegarán próximamente a sus consolas.

Asimismo, durante la transmisión se dieron a conocer múltiples revelaciones que encendieron la conversación en redes sociales y dejaron altas expectativas entre la comunidad de jugadores, consolidando este evento como uno de los espacios más importantes del año.

¿Cuáles fueron las novedades del evento?

Uno de los anuncios más celebrados por la comunidad global de jugadores fue el lanzamiento de un nuevo videojuego de John Wick, inspirado en la exitosa franquicia cinematográfica, para PlayStation 5, PC y Xbox Series X/S, el cual contará con la imagen oficial del actor Keanu Reeves. Durante el evento se presentó el primer avance oficial de este ambicioso proyecto.

Otro anuncio que sorprendió a los fanáticos fue el lanzamiento de God of War: Sons of Sparta, un spin-off en 2D desarrollado por Santa Monica Studio y que ya se encuentra disponible para descargar. Asimismo, se dio a conocer el remake de la trilogía original, con un apartado gráfico renovado y mejoras técnicas adaptadas a la generación reciente.

Por otro lado, la desarrolladora Capcom recordó a los fanáticos que el lanzamiento de Resident Evil: Requiem y Pragmata con nuevos avances. En el cuarto avance de RER, se revelaron un par de secuencias de Grace Ashcroft junto a Leon S. Kennedy, quien ha sido infectado de nuevo por el Virus-T. El primer juego se lanzará el 27 de febrero y el segundo el 24 de abril de 2026.

Otras sorpresas y anuncios para PlayStation

Death Stranding 2: On the beach : la secuela del videojuego desarrollado por Kojima Productions y protagonizado por el actor Norman Reedus (The Walking Dead) llegará a PC el 19 de marzo de 2026.

la secuela del videojuego desarrollado por Kojima Productions y protagonizado por el actor Norman Reedus (The Walking Dead) llegará a PC el de 2026. Marathon : este título de ciencia ficción desarrollado por Bungie (creadores de Halo y Destiny) estará disponible para PlayStation 5 y PC el 5 de marzo de 2026, tendrá un costo de 39.99 dólares.

este título de ciencia ficción desarrollado por Bungie (creadores de Halo y Destiny) estará disponible para PlayStation 5 y PC el de 2026, tendrá un costo de 39.99 dólares. Legacy of Kain: Defiance Remastered : el juego de Crystal Dynamics estará disponible el 3 de marzo de 2026 en PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, PC.

: el juego de Crystal Dynamics estará disponible el 3 de marzo de 2026 en PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, PC. Neva: Prologue : el título indie "Neva" tendrá su propio DLC, con tres nuevas ubicaciones, nuevas mecánicas y enemigos inéditos. Estará disponible el 19 de febrero en PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PC.

: el título indie "Neva" tendrá su propio DLC, con tres nuevas ubicaciones, nuevas mecánicas y enemigos inéditos. Estará disponible el 19 de febrero en PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PC. Kena: Scars of Kosmora: la secuela de Kena: Bridge of Spirits desarrollada por Ember Lab tiene previsto hacer su lanzamiento este 2026.

Saros : la desarrolladora Housemarque mostró más sobre los mecanismos del juego de acción y aventura en tercera persona, se lanzará el 30 de abril de 2026 con un costo de 69.99 dólares . La trama sigue a Arjun Devraj en el planeta Carcosa, una colonia amenazada por un siniestro eclipse que corrompe el entorno.

la desarrolladora mostró más sobre los mecanismos del juego de acción y aventura en tercera persona, se lanzará el con un costo de . La trama sigue a Arjun Devraj en el planeta Carcosa, una colonia amenazada por un siniestro eclipse que corrompe el entorno. Control Resonant : el equipo de Remedy Entertainment presentó un nuevo avance de la secuela de Control, donde los jugadores tomarán el papel de Dylan Faden, quien tendrá la misión de combatir a una misteriosa entidad cósmica. Se espera que se estrene este 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

: el equipo de presentó un nuevo avance de la secuela de Control, donde los jugadores tomarán el papel de Dylan Faden, quien tendrá la misión de combatir a una misteriosa entidad cósmica. Se espera que se estrene este 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Star Wars: Galactic Racer : se presentó un adelanto del videojuego de carreras clandestinas desarrollado por Fuse Games . Se estima su lanzamiento para finales de este 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El juego seguirá a la Liga Galáctica y un circuito donde las apuestas y el entretenimiento reinarán.

: se presentó un adelanto del videojuego de carreras clandestinas desarrollado por . Se estima su lanzamiento para en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El juego seguirá a la Liga Galáctica y un circuito donde las apuestas y el entretenimiento reinarán. 007 First Light : en el evento se presentó un nuevo avance de la historia del juego, el cual ofrece un vistazo a las hazañas de James Bond en Islandia, colocándose como un posible recluta del programa 00. Su lanzamiento se tiene previsto para el 26 de mayo de 2026, con un precio de 69.99 dólares.

en el evento se presentó un nuevo avance de la historia del juego, el cual ofrece un vistazo a las hazañas de James Bond en Islandia, colocándose como un posible recluta del programa 00. Su lanzamiento se tiene previsto para el 26 de mayo de 2026, con un precio de 69.99 dólares. Metal Gear Solid Collection Vol. 2: esta recopilación llegará el 27 de agosto de 2026. El paquete incluirá el Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots y el Metal Gear Solid: Peace Walker.

