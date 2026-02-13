Muere el rapero Milkman; esta fue la última publicación del artista en Instagram

Este jueves 12 de febrero se reportó el fallecimiento del rapero y artista visual mexicano Óscar Botello, mejor conocido como Milkman o MLKMN, tras permanecer hospitalizado por varios días debido a una hemorragia interna severa. Su hermano, Enrique Botello García, conocido como Kiks, confirmó su deceso a través de redes sociales.

Originario de San Nicolás de los Garza en Monterrey y criado en Texas, Óscar fue una figura fundamental en la música urbana latina. De acuerdo con reportes oficiales, Milkman había sido internado de emergencia el 31 de enero y se sometió a dos cirugías, no obstante, estas intervenciones se complicaron y su salud se vio en estado crítico.

El rapero es reconocido por sus aportaciones a la estética visual junto a artistas de talla mundial, como el colombiano del género urbano J Balvin, con el que trabajó en el diseño visual de los álbumes "Energía" y "Vibras", con el icónico logo smile. También trabajó en la dirección creativa de proyectos con Jhay Cortez, Álvaro Díaz, C. Tangana, Paloma Mami, Alemán y Jesse Baez.

Lee también: Belinda lamenta la muerte del rapero Milkman y lo despide en redes: "sé que luchaste hasta el final"

Entre sus canciones más conocidas en plataformas se encuentran "YOKO", "Reggaeton" y "La Canción de Mia". Foto: Instagram @milkman

Además, colaboró con la cantante Belinda, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales "Le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré". Milkman también construyó una trayectoria sólida en la música, lanzando algunas producciones musicales como "Milkstape" en 2014 y "Fresco" en 2025.

¿Cuál fue su última publicación en redes sociales?

Como artista independiente, Óscar mantenía un perfil activo en redes sociales, donde publicaba fotografías del lanzamiento de sus canciones, nuevos proyectos artísticos y colaboraciones con otros exponentes del género. También compartía videos de su estilo de vida: salidas con amigos, ratos en el estudio de grabación e imágenes de su día a día.

Su última publicación fue en la plataforma de Instagram, el miércoles 4 de febrero de 2026. Esta publicación compartida junto al establecimiento de comida Goyo's Burgers anunciaba la elaboración de una exposición de arte con el objetivo de recaudar fondos para los gastos médicos del cantante.

"Nuestro amigo @milkman está pasando por una situación de salud complicada la cual ha implicado gastos médicos importantes. Estamos realizando esta expo para ayudar a recaudar fondos", escribieron. La exposición se llevaría a cabo del día 4 al 7 de febrero en la alcaldía Álvaro Obregón 211, colonia Roma Norte.

Lee también: San Valentín 2026: ¿qué significado tienen los diferentes tipos de flores?; toma nota

Muere el rapero Milkman; esta fue la última publicación del artista en Instagram. Foto: Instagram @milkman

En esta exposición de arte, se ofrecerían algunas de las obras del artista a precios especiales. El artista mexicano también lanzó Pastel, su propia marca de arte y diseño, presentando al personaje "Meteoro" en Art Basel Miami. Este juguete artístico de vinilo de edición limitada representa un personaje que explora la dualidad de las emociones (felicidad y tristeza).

Por otro lado, el cantante también es reconocido por su faceta como emprendedor, pues fundó la agencia creativa Turbo, así como el colectivo y sello discográfico Broke Kids, una subdivisión de Universal Music Latino, plataforma que ayudó a impulsar la carrera del cantante Álvaro Díaz. También fue productor musical para la banda RBD y Juanes.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm