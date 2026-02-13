San Valentín 2026: ¿qué significado tienen los diferentes tipos de flores?; toma nota

Más Información
Mañana, 14 de febrero, Día de San Valentín o también conocido como el Día del Amor y la Amistad, las flores se convertirán de nuevo en testigos silenciosas de millones de historias de amor, amistad y cariño.
Más allá de su belleza y aroma, las flores tienen un lenguaje propio y simbólico que ha atravesado culturas y generaciones. Esto hace que elegir una flor o un arreglo no sea solo un gesto romántico, sino otra manera de comunicar emociones o sentimientos que tal vez no sabemos cómo expresar en palabras.
Por eso, aquí te contamos cuál es el significado de las flores y lo que pueden representar cuando se regalan en una fecha tan especial.
¿Qué simbolizan las diferentes tipos de flores?
Las flores pueden expresar amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, pero suele depender del tipo de flor o del color:
Por colores
Rojo: Amor y deseo. Es el color más excitante. Se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que las flores rojas evocan pasión, acción, amor y seducción.
Blanco: Pureza, devoción y compasión. Las flores blancas evocan la elegancia, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el amor eterno.
Rosa: Simbolizan la ternura, la bondad, la delicadeza y el amor. Es un color que evoca la feminidad y la inocencia, pero también transmite alegría y felicidad.
Amarillo: Regalar flores amarillas significa desear felicidad, juventud, fortuna, vitalidad y energía. Están asociadas a la amistad, el placer, la alegría, la luz y la calidez.
Azul: Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, las flores azules significan amistad, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir tranquilidad, paz mental y armonía, pues el azul es un color sereno, fresco y relajante.
Morado: Simbolizan principalmente la admiración, el respeto, la sabiduría y la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afecto sincero, amistad y el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior.
Naranja: Simbolizan principalmente energía, entusiasmo, alegría y calidez y son utilizadas para expresar amistad sincera, cariño, creatividad, pasión y fascinación. Transmiten vitalidad y positividad, siendo ideales para celebrar éxitos, logros laborales o nuevas etapas.
Por tipo de flor
Rosas: Simbolizan amor, belleza, pasión y respeto.
Margaritas: Inocencia, la pureza, la lealtad y los nuevos comienzos-
Gerberas: Alegría, pureza, inocencia y felicidad.
Lirios: Pureza, belleza, renovación y majestuosidad.
Orquídeas: La belleza exótica, la elegancia, la feminidad, el amor, la resiliencia y la fuerza.
Tulipanes: Amor perfecto, sincero y duradero.
Claveles: El amor profundo, la fascinación, la admiración y la distinción.
Girasoles: Alegría, felicidad, vitalidad y energía positiva.
Peonías: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna, el amor romántico, el matrimonio feliz, el honor y la compasión.
Crisantemos: Longevidad, fidelidad, alegría y optimismo.
Hortensias: Simbolizan los sentimientos puros y sinceros.
Ahora sabes cómo tu elección floral puede expresar mensajes ocultos para amigos, amores o familiares. Ya sea amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, así puedes hacer que un detalle y gesto sencillo se convierta en un mensaje inolvidable.
