San Valentín 2026: ¿qué significado tienen los diferentes tipos de flores?; toma nota

Mañana, 14 de febrero, Día de San Valentín o también conocido como el Día del Amor y la Amistad, las flores se convertirán de nuevo en testigos silenciosas de millones de historias de amor, amistad y cariño.

Más allá de su belleza y aroma, las flores tienen un lenguaje propio y simbólico que ha atravesado culturas y generaciones. Esto hace que elegir una flor o un arreglo no sea solo un gesto romántico, sino otra manera de comunicar emociones o sentimientos que tal vez no sabemos cómo expresar en palabras.

Por eso, aquí te contamos cuál es el significado de las flores y lo que pueden representar cuando se regalan en una fecha tan especial.

Regalar flores es un detalle clásico que no pasa de moda. Foto: iStock

¿Qué simbolizan las diferentes tipos de flores?

Las flores pueden expresar amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, pero suele depender del tipo de flor o del color:

Por colores

Rojo: Amor y deseo. Es el color más excitante. Se usa frecuentemente para representar nuestro corazón, por lo que las flores rojas evocan pasión, acción, amor y seducción.

Blanco: Pureza, devoción y compasión. Las flores blancas evocan la elegancia, la sencillez, la calma y son símbolos de luz. Están relacionadas con el amor eterno.

Rosa: Simbolizan la ternura, la bondad, la delicadeza y el amor. Es un color que evoca la feminidad y la inocencia, pero también transmite alegría y felicidad.

Amarillo: Regalar flores amarillas significa desear felicidad, juventud, fortuna, vitalidad y energía. Están asociadas a la amistad, el placer, la alegría, la luz y la calidez.

Azul: Aunque suelen ser misteriosas y enigmáticas, las flores azules significan amistad, apoyo incondicional y confianza. Suelen ayudar a transmitir tranquilidad, paz mental y armonía, pues el azul es un color sereno, fresco y relajante.

Morado: Simbolizan principalmente la admiración, el respeto, la sabiduría y la dignidad. También representan la creatividad, la sensibilidad y la gratitud, lo que las hace ideales para expresar afecto sincero, amistad y el recuerdo hacia alguien. Han sido asociadas a la realeza y la transformación interior.

Naranja: Simbolizan principalmente energía, entusiasmo, alegría y calidez y son utilizadas para expresar amistad sincera, cariño, creatividad, pasión y fascinación. Transmiten vitalidad y positividad, siendo ideales para celebrar éxitos, logros laborales o nuevas etapas.

Las rosas son unas de las flores más populares en estas fechas. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Por tipo de flor

Rosas: Simbolizan amor, belleza, pasión y respeto.

Margaritas: Inocencia, la pureza, la lealtad y los nuevos comienzos-

Gerberas: Alegría, pureza, inocencia y felicidad.

Lirios: Pureza, belleza, renovación y majestuosidad.

Orquídeas: La belleza exótica, la elegancia, la feminidad, el amor, la resiliencia y la fuerza.

Tulipanes: Amor perfecto, sincero y duradero.

Claveles: El amor profundo, la fascinación, la admiración y la distinción.

Girasoles: Alegría, felicidad, vitalidad y energía positiva.

Peonías: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna, el amor romántico, el matrimonio feliz, el honor y la compasión.

Crisantemos: Longevidad, fidelidad, alegría y optimismo.

Hortensias: Simbolizan los sentimientos puros y sinceros.

Ahora sabes cómo tu elección floral puede expresar mensajes ocultos para amigos, amores o familiares. Ya sea amor apasionado, gratitud, admiración o ternura, así puedes hacer que un detalle y gesto sencillo se convierta en un mensaje inolvidable.

