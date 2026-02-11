Más Información

Alineación de seis planetas; consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

Alineación de seis planetas; consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

Desde Nike hasta Adidas; los mejores tenis con temática San Valentín para celebrar este 14 de febrero

Desde Nike hasta Adidas; los mejores tenis con temática San Valentín para celebrar este 14 de febrero

Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

Fragancias hechas por ti: guía práctica para crear tu propio perfume con aceites esenciales

Fragancias hechas por ti: guía práctica para crear tu propio perfume con aceites esenciales

Eclipse Solar Anular 2026: ¿cuántos días faltan para el anillo de fuego?; conoce la fecha exacta

Eclipse Solar Anular 2026: ¿cuántos días faltan para el anillo de fuego?; conoce la fecha exacta

En víspera del , la búsqueda por el regalo ideal para sorprender a tu pareja o auto-consentirte, se convierte en todo un reto por la amplia variedad de opciones que hay. Si quieres destacar ante el resto en esta fecha, una opción para dar un detalle espectacular es un par de .

Si tú o tu pareja son amantes de los sneakers, en su colección no puede faltar una edición especial inspirado en el amor, donde los colores clásicos de la temporada agregan el contraste ideal para elevar cualquier outfit.

Leer también:

Sorprende a tu persona favorita con el mejor regalo. Foto: Freepic
Sorprende a tu persona favorita con el mejor regalo. Foto: Freepic

Los mejores tenis con temática San Valentín para celebrar este 14 de febrero


  • Air Jordan 1 Mid SE Valentines Day

Este par elevará tus looks casuales con su diseño que hace alusión a la temporada del amor y la amistad con bloques de color que contrastan de forma única. Asimismo, la comodidad de este modelo proporciona estabilidad en cada paso.

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
  • Air jordan 1 low se valentines day

Los Air Jordan 1 Low SE Valentines Day, es una edición inspirada en la época del amor y la amistad. Con un diseño en bloques de color rojo y rosa, este par incorpora un empeine hecho con piel sintética y refuerzos de ante.

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
  • Adidas superstar valentine's day

Otra opción son los Adidas Superstar Valentine's Day que añaden un toque clásico a tu armario con un 'pop de color' a través de su diseño inspirado en las clásicas Superstar con sus icónicas franjas rojas y elementos inspirados en la temporada de Valentine's como uncorazón en la lengüeta.

Leer también:

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
  • Nike Air Force 1 '07

Para gustos más clásicos, los Nike AF1 se renuevan este Día del Amor con un diseño encantador y femenino con diminutos corazones y lazos rosados.

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
  • Nike Air Force 1 Retro "Valentine's Day"

La silueta de los Air Force 1 se caracteriza por su comodidad y durabilidad. Este 14 de febrero se reinventan con un relieve de corazones en color rojo y negro.

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
  • Nike Air Force 1 '07 "Valentine's Day"

Una referencia a los años 80 en tonos rosados se combina con detalles llamativos y pequeños adornos para lograr un estilo que acompaña tan especial con los Nike Air Force 1 '07.

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike
Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]