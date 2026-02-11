Desde Nike hasta Adidas; los mejores tenis con temática San Valentín para celebrar este 14 de febrero

En víspera del 14 de febrero, la búsqueda por el regalo ideal para sorprender a tu pareja o auto-consentirte, se convierte en todo un reto por la amplia variedad de opciones que hay. Si quieres destacar ante el resto en esta fecha, una opción para dar un detalle espectacular es un par de tenis en tendencia.

Si tú o tu pareja son amantes de los sneakers, en su colección no puede faltar una edición especial inspirado en el amor, donde los colores clásicos de la temporada agregan el contraste ideal para elevar cualquier outfit.

Leer también: La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento

Sorprende a tu persona favorita con el mejor regalo. Foto: Freepic

Los mejores tenis con temática San Valentín para celebrar este 14 de febrero





Air Jordan 1 Mid SE Valentines Day

Este par elevará tus looks casuales con su diseño que hace alusión a la temporada del amor y la amistad con bloques de color que contrastan de forma única. Asimismo, la comodidad de este modelo proporciona estabilidad en cada paso. CONSÍGUELO AQUÍ

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

Air jordan 1 low se valentines day

Los Air Jordan 1 Low SE Valentines Day, es una edición inspirada en la época del amor y la amistad. Con un diseño en bloques de color rojo y rosa, este par incorpora un empeine hecho con piel sintética y refuerzos de ante. CONSÍGUELO AQUÍ

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

Adidas superstar valentine's day

Otra opción son los Adidas Superstar Valentine's Day que añaden un toque clásico a tu armario con un 'pop de color' a través de su diseño inspirado en las clásicas Superstar con sus icónicas franjas rojas y elementos inspirados en la temporada de Valentine's como uncorazón en la lengüeta. CONSÍGUELO AQUÍ

Leer también: Vacuna contra el sarampión; ¿cuáles son los efectos secundarios de la inyección?

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

Nike Air Force 1 '07

Para gustos más clásicos, los Nike AF1 se renuevan este Día del Amor con un diseño encantador y femenino con diminutos corazones y lazos rosados. CONSÍGUELO AQUÍ

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

Nike Air Force 1 Retro "Valentine's Day"

La silueta de los Air Force 1 se caracteriza por su comodidad y durabilidad. Este 14 de febrero se reinventan con un relieve de corazones en color rojo y negro. CONSÍGUELO AQUÍ

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

Nike Air Force 1 '07 "Valentine's Day"

Una referencia a los años 80 en tonos rosados se combina con detalles llamativos y pequeños adornos para lograr un estilo que acompaña tan especial con los Nike Air Force 1 '07. CONSÍGUELO AQUÍ

Sorprende a tu persona favorita con regalo fuera de serie este 14 de febrero. Foto: Nike

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs