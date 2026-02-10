La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento

La Velada del Año VI se convirtió en el tema de conversación del momento tras las recientes declaraciones de Ibai Llanos, pues confirmó que ya hay fecha para la revelación del cartel oficial del evento que combina el mundo del deporte y el entretenimiento digital.

A pocos días de que el youtuber aseguró que todas las peleas de esta edición ya habían quedado pactadas con sus respectivos contratos, se volvieron tendencia los adelantos que dio el organizador del torneo más visto por Twitch.

Leer también: Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión; George descubre el mundo del sonido

Ibai Llanos dio algunos adelantos de la próxima edición de la Velada del Año. Foto: Twitch @ibai

Conoce la fecha de revelación del cartel oficial

Por medio de un video que rápidamente se hizo viral, Ibai anunció que el próximo lunes 9 de marzo se transmitirá la presentación oficial de las peleas que integrarán La Velada del Año VI. La cita será a las 7:00 pm (hora de España). En México la transmisión iniciará en punto de las 12:00 pm y podrá verse en vivo desde YouTube, Twitch y TikTok.

Tal como lo prometió en un video previo, por cada 100 mil reacciones daría spoilers sobre el evento para aumentar la incertidumbre entre los fans. Así que mencionó que en esta edición se contará con un total de 10 combates.

Asimismo, confirmó que en su mayoría los participantes del torneo son creadores de contenido y, que más allá de las revanchas de combates anteriores, este año habrá más sorpresas al revelar los enfrentamientos con personalidades nuevas.

Finalmente, uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio de Ibai, fue que destacó que los boletos para asistir a la Velada saldrán a la venta el mismo día de la revelación .

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs