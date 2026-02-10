Más Información

Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión; George descubre el mundo del sonido

es uno de los personajes clave en la infancia de los niños desde hace más de dos décadas, pues con sus divertidas aventuras junto a su familia y amigos, continua acompañando a varias generaciones hacia el camino del aprendizaje.

Por este motivo, en su nueva temporada la serie dará un giro significativo en su trama al presentar una nueva historia que conecta con la realidad de muchas familias al descubrir que , el hermano menor de Peppa, tiene una pérdida auditiva moderada.

Peppa Pig. Foto: Archivo
Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión

Desde la curiosidad, la comprensión y la empatía, George, experimenta el mundo de una forma distinta al presentar pérdida auditiva infantil y gracias al acompañamiento de su familia, comienza a descubrir los sonidos que lo rodean, incluyendo un momento muy especial al decir “Peppa” por primera vez.

Con el tiempo, Peppa Pig ha sido reconocida por reflejar la diversidad de las familias modernas a través de personajes con sillas de ruedas, o con dos mamás; contribuyendo a que niñas y niños se sientan representados en pantalla.

Con esta nueva historia, la serie aborda la discapacidad auditiva infantil de una manera cercana, positiva y comprensible para el público preescolar. Cabe destacar que la trama fue desarrollada con la asesoría de especialistas y miembros de la comunidad sorda, asegurando una representación respetuosa y auténtica.

Nueva temporada Peppa Pig promueve la inclusión. Foto: IMDb
Una historia que abre la conversación en casa

Como parte de este lanzamiento, "Peppa Pig Tales" estrenará contenido especial en YouTube donde los episodios muestran momentos previos al diagnóstico de George desde su propia perspectiva, convirtiéndose en una herramienta útil para que las familias puedan iniciar conversaciones sobre inclusión, empatía y diversidad desde edades tempranas, demostrando que las historias infantiles también pueden generar impacto social.

