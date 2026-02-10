Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión; George descubre el mundo del sonido

Peppa Pig es uno de los personajes clave en la infancia de los niños desde hace más de dos décadas, pues con sus divertidas aventuras junto a su familia y amigos, continua acompañando a varias generaciones hacia el camino del aprendizaje.

Por este motivo, en su nueva temporada la serie dará un giro significativo en su trama al presentar una nueva historia que conecta con la realidad de muchas familias al descubrir que George, el hermano menor de Peppa, tiene una pérdida auditiva moderada.

Leer también: Super Bowl LX: Ella es Celimar Rivera, la intérprete en lengua de señas de Bad Bunny

Peppa Pig. Foto: Archivo

Peppa Pig da un paso histórico al promover la inclusión

Desde la curiosidad, la comprensión y la empatía, George, experimenta el mundo de una forma distinta al presentar pérdida auditiva infantil y gracias al acompañamiento de su familia, comienza a descubrir los sonidos que lo rodean, incluyendo un momento muy especial al decir “Peppa” por primera vez.

Con el tiempo, Peppa Pig ha sido reconocida por reflejar la diversidad de las familias modernas a través de personajes con sillas de ruedas, o con dos mamás; contribuyendo a que niñas y niños se sientan representados en pantalla.

Con esta nueva historia, la serie aborda la discapacidad auditiva infantil de una manera cercana, positiva y comprensible para el público preescolar. Cabe destacar que la trama fue desarrollada con la asesoría de especialistas y miembros de la comunidad sorda, asegurando una representación respetuosa y auténtica.

Leer también: ¿Se despide de Shrek?; Alfonso Obregón lanza mensaje que alarma a fans del famoso ogro

Nueva temporada Peppa Pig promueve la inclusión. Foto: IMDb

Una historia que abre la conversación en casa

Como parte de este lanzamiento, "Peppa Pig Tales" estrenará contenido especial en YouTube donde los episodios muestran momentos previos al diagnóstico de George desde su propia perspectiva, convirtiéndose en una herramienta útil para que las familias puedan iniciar conversaciones sobre inclusión, empatía y diversidad desde edades tempranas, demostrando que las historias infantiles también pueden generar impacto social.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs