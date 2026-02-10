¿Se despide de Shrek?; Alfonso Obregón lanza mensaje que alarma a fans del famoso ogro

Más Información

Alfonso Obregón, famoso actor de doblaje, compartió una noticia que preocupó e inquietó a los fanáticos de .

Por medio de Facebook, el también comediante encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una posible despedida del icónico personaje.

“Creo que ya no voy a hacer Shrek…”, expresó el actor, generando preocupación y abriendo el debate sobre el futuro del doblaje del ogro más famoso del cine.

Foto: Facebook
Foto: Facebook

Fans reaccionan a mensaje de Alfonso Obregón sobre Shrek

Ante ello, usuarios de la red social mostraron su apoyo a Obregón, señalando que “usted siempre será Shrek”.

“Maestro, los fans vamos a presionar fuertemente a DreamWorks y Universal en que regrese usted aceptado sus condiciones”, “Usted será por siempre el único y verdadero Shrek, señor Obregón”, “Si usted no es Shrek la película no tendrá ningún sentido para Latinoamérica”, son algunas reacciones de usuarios de Facebook.

aosr

