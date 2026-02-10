¿Se despide de Shrek?; Alfonso Obregón lanza mensaje que alarma a fans del famoso ogro

Alfonso Obregón, famoso actor de doblaje, compartió una noticia que preocupó e inquietó a los fanáticos de Shrek.

Por medio de Facebook, el también comediante encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales que fue interpretado como una posible despedida del icónico personaje.

“Creo que ya no voy a hacer Shrek…”, expresó el actor, generando preocupación y abriendo el debate sobre el futuro del doblaje del ogro más famoso del cine.

Lee también ¿Cómo es Step?; la app de banca digital para jóvenes que adquirió MrBeast

Foto: Facebook

Fans reaccionan a mensaje de Alfonso Obregón sobre Shrek

Ante ello, usuarios de la red social mostraron su apoyo a Obregón, señalando que “usted siempre será Shrek”.

“Maestro, los fans vamos a presionar fuertemente a DreamWorks y Universal en que regrese usted aceptado sus condiciones”, “Usted será por siempre el único y verdadero Shrek, señor Obregón”, “Si usted no es Shrek la película no tendrá ningún sentido para Latinoamérica”, son algunas reacciones de usuarios de Facebook.

También te interesará:

Supergirl: Woman of Tomorrow; DC lanza tráiler épico: ¿Es esta la versión más oscura de Kara Zor-El?

Día de la Pizza 2026; a esta hora inicia la promoción de Little Caesars con pizzas a 20 pesos HOY, 9 de febrero

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr