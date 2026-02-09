Día de la Pizza 2026; a esta hora inicia la promoción de Little Caesars con pizzas a 20 pesos HOY, 9 de febrero

Este 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, una fecha dedicada a uno de los platillos con mayor presencia en distintos países y culturas. Su versatilidad ha permitido que exista en múltiples versiones, estilos y combinaciones, adaptándose a varias tradiciones gastronómicas alrededor del mundo.

Día Mundial de la Pizza. Foto: Unsplash.

En 2017, la UNESCO reconoció a la pizza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al destacar su importancia en la vida social y la transmisión de técnicas culinarias entre generaciones.

Con motivo de esta celebración, algunas cadenas de comida rápida lanzaron ofertas especiales. Una de ellas es Little Caesars, que anunció una promoción válida únicamente este 9 de febrero en México.

¿Cuándo y cómo aplicar la promoción de Little Caesars?

La promoción estará disponible solo este lunes y podrá hacerse válida exclusivamente en sucursal. Para acceder al beneficio, es necesario comprar una pizza 3 Meat Treat o Hula Hawaiian, con lo que se podrá adquirir una pizza grande de queso por 20 pesos adicionales.

¿Desde qué hora estará disponible la promoción?

El beneficio estará sujeto a la disponibilidad de cada sucursal y será válido desde la apertura hasta el cierre de la tienda, que generalmente ocurre entre las 10:00 y las 11:30 de la noche, dependiendo del establecimiento.

Restricciones de la pizza de 20 pesos en Little Caesars

Para aplicar la promoción del Día de la Pizza, se deben considerar las siguientes condiciones:

Aplica únicamente en compras en mostrador

Sujeto a disponibilidad

Válido solo para pizza grande de queso

Una pizza de 20 pesos por orden

Promoción vigente solo el 9 de febrero

Disponible en todas las sucursales de México

