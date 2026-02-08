¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

La presentación de Bad Bunny en el escenario más importante del deporte estadounidense se convierte en un homenaje a la cultura latinoamericana. Sin embargo, el punto de mayor conversación en plataformas digitales ocurre cuando el intérprete cede su premio Grammy a un niño pequeño.

Para una parte de la audiencia, este menor representa una versión infantil del propio Benito Martínez Ocasio (nombre real del cantante); para otros, se trata de Liam Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años cuya detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) conmocionó a la opinión pública internacional hace apenas unas semanas.

Según el portal especializado Migration Policy Institute (MPI), este tipo de actos en eventos masivos suelen funcionar como potentes declaraciones políticas sobre la vulnerabilidad infantil.

Hold up. Did Bad Bunny just give a Grammy to Liam Ramos???



I thought this moment was so touching and meaningful, but if it's Liam...that times a million. pic.twitter.com/p7MTwuroGg — Nadine Babu (@NadineBabu) February 9, 2026

El trasfondo humano: La historia de Liam Ramos y la detención en Minnesota

La conexión con Liam Ramos nace de un evento traumático ocurrido el pasado 20 de enero. De acuerdo con informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el menor es detenido en Columbia Heights, Minnesota, junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

Las imágenes captadas por miembros de la comunidad muestran a un niño con un gorro de invierno en forma de conejo, detalle que coincide visualmente con la estética de Bad Bunny. La superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, cuestiona públicamente el operativo preguntando: "¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento".

Según declaraciones del abogado de la familia, Marc Prokosch (quien representa legalmente a los Ramos), el padre de Liam tiene un caso de asilo en curso y no pesa sobre él ninguna orden de deportación.

Tras ser trasladados más de 2,000 kilómetros hacia un centro de detención en Texas, un juez federal de distrito, Fred Biery, ordena la liberación de ambos al determinar que no existe causa probable suficiente para su detención. De acuerdo con la organización American Immigration Council, este caso pone de relieve las fallas en los protocolos de detención familiar, especialmente cuando los individuos cumplen con todas las audiencias judiciales y protocolos establecidos.

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. Foto: AP

Representación y mensaje político en el Super Bowl

La identidad del niño en el escenario del Super Bowl se mantiene entre la representación artística y el activismo social. El hecho de que Liam Ramos fuera fotografiado con un gorro de conejo durante su detención crea un vínculo simbólico casi inmediato con la de Bad Bunny.

Al entregarle el Grammy, el artista parece validar no solo su propio camino desde la infancia en Puerto Rico, sino también la resiliencia de niños que, como Liam, enfrentan las dificultades del sistema migratorio actual.

Mientras Liam y su padre intentan recuperar la normalidad en Minneapolis tras su liberación, el gesto de Bad Bunny ante millones de espectadores asegura que su historia no caiga en el olvido.

La presencia del niño en el show (sea Liam en persona o una representación simbólica de él) evoca la lucha de las familias que, según sus defensores, "estaban siguiendo todos los protocolos establecidos y nunca debieron haber sido detenidos.

Foto: Captura de pantalla en X

