Chumel Torres se mofa de la euforia por Bad Bunny en EU; "ni nosotros le entendemos, papi"

En vísperas del Super Bowl LX, donde el artista puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo, ha comenzado a tomar forma un inusual fenómeno cultural y social en Estados Unidos. La expectativa ha despertado conversaciones que van más allá de la música y el deporte, generando interés por el idioma, la identidad latina y el impacto cultural que el artista representa.

La confirmación de la presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara desató una ola de reacciones en Estados Unidos: desde críticas de simpatizantes del movimiento MAGA, hasta el creciente interés de personas por aprender español, motivadas por su música y el deseo de comprender mejor sus letras y la cultura que representa.

De esta forma, en redes sociales circulan diversos videos de ciudadanos estadounidenses tomando clases de español en aplicaciones de idiomas y repetir algunas de las frases más emblemáticas de las canciones del cantante. Este suceso comenzó a surgir luego de que el artista bromeará en una emisión del Saturday Night Live, señalando que tenían 4 meses para aprender el idioma y corear las canciones en el estadio entero.

¿Qué dijo el comunicador mexicano?

Aunado a ello, las plataformas digitales han sido testigos de las reacciones de diversas personalidades y figuras públicas, que se han pronunciado para compartir su opinión en torno al supuesto nuevo fenómeno cultural y social. Algunos celebraron la disposición de la fanaticada por interesarse en el idioma y la expresión boricua, mientras que otros criticaron este gesto.

A través su cuenta oficial en la plataforma de X (antes Twitter), el comunicador y youtuber mexicano José Manuel Torres, mejor conocido en redes sociales como Chumel Torres, lanzó un comentario irónico acerca de esta nueva iniciativa de los aficionados norteamericanos por conocer más de los modismos y la jerga caribeña para disfrutar el show en vivo.

"Leyendo que cientos de morros en Estados Unidos se pusieron a estudiar español para entenderle a Bad Bunny. Ni nosotros le entendemos, papi", escribió. La publicación ya alcanzó en la plataforma más de 4 mil reacciones y 64 mil visualizaciones. Además, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, donde algunos defendieron al boricua y otros secundaron al presentador:

" Qué tu no le entiendas no quiere decir que la palabra "Nosotros" aplique, saludos".

"Exacto, que lo aprendan para otras situaciones . Ni yo como mexicana le entiendo".

"Ni los que hablamos español de nacimiento le entendemos".

"Lo hicieron en balde, porque es 'balbuceo'".

" Duolingo tuvo una buena semana ".

"Si no puedes entender un acento y una jerga diferente a la tuya, no es culpa de las demás personas".

El comunicador mexicano Chumel Torres se pronunció en redes sociales sobre el fenómeno cultural y social que ha influenciado Bad Bunny. Foto: Captura de pantalla

No obstante, durante la conferencia de prensa del puertorriqueño, retomó su viejo pronunciamiento y dijo que no era necesario aprender español, solo dejarse llevar por el ritmo latino. "Les dije que tenían cuatro meses para aprender español. En verdad no tienen ni que aprender español. Más vale que aprendan a bailar", sentenció.

