Super Bowl LX: California inaugura "Día de Bad Bunny"; así reaccionaron las redes

A pocas horas de iniciar el partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, los aficionados siguen compartiendo su euforia frente al espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Luego de que se realizará un concurso de imitadores en San Francisco, llega una nueva forma de mostrar su emoción por el evento: el "Día de Bad Bunny". Esta celebración fue declarada este domingo 8 de febrero en California, coincidiendo con la histórica presentación del artista en el escenario del Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Gavin Newsom, gobernador de California, y Bad Bunny. Fotos: AP

¿En qué consiste el "Bad Bunny Day"?

El gobernador de California, Gavin Newson, anunció el sábado en redes sociales que el domingo 8 de febrero sería reconocido en todo el estado como el "Bad Bunny Day", en honor a la esperada actuación del intérprete de "Ella perrea sola" durante el descanso del evento deportivo final. Además, mostró su cariño por el idioma español y su apoyo al país de Puerto Rico.

Newson celebró al artista y elogió su música, su voz y su impacto cultural. Asimismo, acompañó la proclamación con un tono ligero y humorístico, lanzando incluso indirectas al presidente de Estados Unidos Donald Trump, como su sello al escribir sus publicaciones en mayúsculas. Este gesto subrayó el alcance global de la cultura latina en eventos de gran magnitud.

"Como mucha gente sabe, soy un gran amante del español. Es un idioma precioso hablado por mucha gente preciosa en el gran estado de California... Por eso declaro mañana en California como el "Día de Bad Bunny", señaló. También recalcó el atractivo físico del cantante y la influencia que ha tenido en la población norteamericana. "¡FELIZ DÍA DE BAD BUNNY, AMÉRICA! ¡DISFRUTENLO!", finalizó.

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

¿Cómo reaccionaron los aficionados?

Luego de que el gobernador Newson hiciera oficial esta proclamación estatal simbólica, los internautas no tardaron en inundar las redes sociales con comentarios al respecto, abriendo un debate que demostró la reacción de la ciudadanía frente a la presentación del artista en el evento deportivo.

Aunque muchos usuarios, especialmente de comunidades latinas, celebraron la proclamación y calificaron el momento como un gran orgullo, otros tomaron este gesto como una estrategia política y mediática por parte de los demócratas para ganar la aprobación de ciertos sectores de la población. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"No tenía 'El gobernador Newsom declarando un día para Bad Bunny mientras se autodenomina el hombre más atractivo de Estados Unidos' en mi tarjeta de bingo de 2026 , pero aquí estamos. La energía máxima de California" .

. " Al igual que cuando le entregaron aquel Grammy, esto se siente más como una movida política calculada para ganar simpatía que como un premio al talento ".

" No me gusta su música, pero admiro su activismo siendo incluso ciudadano gringo ante la ley, pero alza la voz... por lo cual tiene todo mi respeto ".

"C ada quien sus gustos, pero no es tan relevante para declarar un día en su honor y en California, donde seguramente habrá persona que han hecho cosas buenas por la comunidad ".

" Ya sea que te guste la música o el espectáculo, celebrar la cultura y el talento siempre es un triunfo. Feliz Día de Bad Bunny ".

"Los momentos culturales viajan más rápido que los debates políticos. La música tiene una forma de atravesar el ruido".

Regresa esta vez al SB como artista principal luego de seis años. Foto: Chris Torres / EFE

