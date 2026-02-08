Katy Perry apoya a Bad Bunny en el Super Bowl LX; "¡Puedes con esto!" escribió la cantante

En medio de una ola de polémica, la cantante estadounidense, Katy Perry, ha demostrado su apoyo a Bad Bunny, quien conducirá el show de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo 8 de febrero.

El espectáculo, que se llevará a cabo en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, será un evento histórico, pues es la primera vez que la NFL invita a un cantante latinoamericano a ser el acto principal en la final de la liga con música completamente en español.

Esta decisión de la organización ha desatado millones de críticas por parte de estadounidenses, simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) y políticos del Partido Republicano; quienes consideran que un artista latino no debería estar a cargo de la presentación en el emblemático evento deportivo.

Lee también Taylor Swift conquista las redes con “Opalite”; ¿cómo es el nuevo trend viral de la cantante?

Katy Perry demuestra su apoyo a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La ola de polémica por la participación de Bad Bunny en la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, también ha desatado un sinfín de comentarios en apoyo al cantante puertorriqueño.

Katy Perry se sumó a la lista de celebridades que respaldan a Benito en el esperado espectáculo. A través de una publicación en X, antes Twitter, la intérprete de "Hot N Cold" -quien fue la encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl XLIX en 2015- dedicó unas palabras para el conejo malo:

"Tú puedes con esto @sanbenito recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano", dice el post de Perry.

Lee también Primera feria de adopción de perritos peregrinos en CDMX: ¿dónde y cuándo es?

Publicación de Katy Perry dedicada a Bad Bunny. Foto: X

Hasta el momento, no se saben muchos detalles sobre el espectáculo que el puertorriqueño llevará al escenario del Super Bowl LX. Bad Bunny únicamente reveló -hace unos días en rueda de prensa- que será "una gran fiesta" y que sus intenciones son que todos se diviertan.

Se predice que el show será una extensión del último álbum del cantante, Debí Tirar Más Fotos -que a inicios de febrero hizo historia, convirtiéndose en el primer álbum totalmente en español en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año-.

Algunas otras especulaciones aseguran que el conejo malo integrará críticas a la política migratoria del gobierno de Donald Trump a su participación -como lo hizo en sus discursos de los Grammy 2026-, sin embargo ninguna teoría ha sido confirmada y el show se mantiene como un misterio.

Bad Bunny regresa luego de seis años al escenario del Super Bowl, esta vez como artista principal. Foto: Chris Torres / EFE

También te interesará:

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu