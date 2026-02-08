Taylor Swift conquista las redes con “Opalite”; ¿cómo es el nuevo trend viral de la cantante?

Más Información

El lanzamiento de "Opalite", el nuevo video musical de la cantante y compositora estadounidense, , ha causado furor entre fans y amantes del pop en todas partes, rompiendo récords históricos por reproducciones en Spotify, y posicionándose como la segunda canción en el Top 50 a nivel global.

Una vez más, Swift está demostrando que sabe perfectamente cómo imponer tendencias y revolucionar en redes sociales, pues a tan solo dos días del estreno del video, "Opalite" ya se ha convertido en todo un fenómeno viral también.

Similar a lo que sucedió tras el lanzamiento del video de "The Fate of Ophelia", el primer sencillo de "The Life of a Showgirl" -su doceavo álbum de estudio original-, "Opalite" se ha hecho un nuevo trend viral en plataformas como TikTok e Instagram, pues usuarios de alrededor de todo el mundo están dedicándose a replicar el icónico baile en pareja que Swift hace durante una de las escenas del video.

@kayleewalker21

@Taylor Swift @brooklynn walker #trending #fypシ゚viral #taylorsversion #taylorswift #viral

♬ original sound - BeeLou26

¿Cómo es el nuevo trend de "Opalite"?

El nuevo trend viral está inspirado en una de las escenas del video musical de "Opalite". Se trata del final de la canción, en el que Swift, acompañada del actor irlandés, Domhnall Gleeson, hacen un baile en pareja para una competencia en la historia del video.

Sabemos que no hay nada que TikTok ame más que un baile divertido, y la secuencia de movimientos del video de Swift, que es intencionalmente torpe y graciosa, ha hecho que esta tendencia sea perfecta para redes.

En TikTok e Instagram, miles de usuarios e internautas ya han usado el audio de la canción para comenzar a publicar sus réplicas del divertido baile, ya sea acompañados de parejas, amigos o familiares.

@kausha_campbell

POV: you’re showing your parents the dance you made up at your sleepover. @Taylor Swift #opalite #musicvideo DC: Mandy Moore

♬ original sound - BeeLou26

Hasta ahora, parece que este trend podría alcanzar la magnitud del baile viral de "The Fate of Ophelia", en el que incluso, la misma Taylor Swift, invitó a sus fans a replicarlo.

@janravnik

OPALITE @Taylor Swift MV is OUT 👨🏻‍🎤 me and @Sydney Moss couldn’t stop laughing! So much fun! What would you score us…10? Dc: Mandy Moore #opalite #taylorswift

♬ Opalite - Taylor Swift

