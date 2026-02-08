Taylor Swift conquista las redes con “Opalite”; ¿cómo es el nuevo trend viral de la cantante?

El lanzamiento de "Opalite", el nuevo video musical de la cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, ha causado furor entre fans y amantes del pop en todas partes, rompiendo récords históricos por reproducciones en Spotify, y posicionándose como la segunda canción en el Top 50 a nivel global.

Una vez más, Swift está demostrando que sabe perfectamente cómo imponer tendencias y revolucionar en redes sociales, pues a tan solo dos días del estreno del video, "Opalite" ya se ha convertido en todo un fenómeno viral también.

Similar a lo que sucedió tras el lanzamiento del video de "The Fate of Ophelia", el primer sencillo de "The Life of a Showgirl" -su doceavo álbum de estudio original-, "Opalite" se ha hecho un nuevo trend viral en plataformas como TikTok e Instagram, pues usuarios de alrededor de todo el mundo están dedicándose a replicar el icónico baile en pareja que Swift hace durante una de las escenas del video.

Lee también El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

¿Cómo es el nuevo trend de "Opalite"?

El nuevo trend viral está inspirado en una de las escenas del video musical de "Opalite". Se trata del final de la canción, en el que Swift, acompañada del actor irlandés, Domhnall Gleeson, hacen un baile en pareja para una competencia en la historia del video.

Sabemos que no hay nada que TikTok ame más que un baile divertido, y la secuencia de movimientos del video de Swift, que es intencionalmente torpe y graciosa, ha hecho que esta tendencia sea perfecta para redes.

En TikTok e Instagram, miles de usuarios e internautas ya han usado el audio de la canción para comenzar a publicar sus réplicas del divertido baile, ya sea acompañados de parejas, amigos o familiares.

Lee también “Opalite” de Taylor Swift es el video musical más visto en Spotify y su estreno deja ola de memes en X

Hasta ahora, parece que este trend podría alcanzar la magnitud del baile viral de "The Fate of Ophelia", en el que incluso, la misma Taylor Swift, invitó a sus fans a replicarlo.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu