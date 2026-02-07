“Opalite” de Taylor Swift es el video musical más visto en Spotify y su estreno deja ola de memes en X

Más Información

"Opalite", el nuevo video musical de la cantante estadounidense, , nos ha trasportado a los noventas de nuevo y refleja toda la creatividad por la que la compositora es conocida.

Con un elenco de superestrellas conformado por Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Jodie Turner-Smith y Greta Lee, Swift ha convertido la tercera canción de "The Life of a Showgirl" -su doceavo álbum de estudio original- en toda una experiencia visual que cuenta una historia de principio a fin.

El video musical, que se estrenó a nivel mundial la mañana del viernes 6 de febrero, únicamente por Spotify y Apple Music, ya se convirtió en el video con más reproducciones en un día en la historia de Spotify, reafirmando el innegable fenómeno que es la "Miss Americana".

Usuarios celebran el estreno del video musical de "Opalite" con ola de memes en X

Haciendo honor a la cultura pop de la actualidad, miles de fans han acudido a redes sociales como X, antes Twitter, para celebrar el estreno y comentar sobre el nuevo video de la cantante, expresando sus sinceras opiniones y reacciones con una ola de memes.

Los swifties comentaron como el nuevo video musical refleja tan bien la esencia, la creatividad y el clásico storytelling de la cantante.

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
Otros hicieron mención al orgullo de que, una vez más, el mexicano Rodrigo Prieto fue el director de fotografía en un proyecto de Taylor Swift. El cinematógrafo también ha participado con Swift en los videos musicales de "The Man", "Cardigan", "Willow", "Fotnight" y "The Fate of Ophelia".

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
Otros usuarios destacaron que en el video el personaje de Taylor se hecha el producto milagroso "Opalite" a ella misma, dando a entender que ella creía que era el problema.

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
Se sabe que es costumbre de la cantante esconder mensajes en sus publicaciones, videos y apariciones públicas, por lo que muchos swifties piden a los demás que expliquen sus teorías y descifren los mensajes secretos.

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
Algunos fans argentinos ya han comenzado a especular que la canción fue escrita durante la visita de Swift a Buenos Aires para los conciertos de "The Eras Tour" de 2023, por los colores que se usan en Spotify.

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
Finalmente, otros comentan que el video retrata muy bien la esencia y la energía de la canción.

Memes de "Opalite", el nuevo video musical de Taylor Swift. Foto: X
