De "Los Simpson" a "Max y Ruby"; series animadas celebran a Bad Bunny en el Super Bowl LX

El pasado jueves 5 de febrero, el personaje animado Pocoyó junto a su hermana Bea y sus mejores amigos Pato y Elly, se sumaron a la euforia por la presentación del puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido artísticamente como Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Durante estos días previos, diferentes marcas comerciales y series de televisión se sumaron a la emoción festiva del Apple Music Halftime Show, mostrando su apoyo al exponente de la música urbana. Estos gestos han sido para muchos la prueba clara de que el ritmo y la unión de la música latina puede traspasar las barreras de la cultura y el idioma.

Series animadas celebran a Bad Bunny en Super Bowl LX

Otra serie animada que se unió a la emoción del enfrentamiento deportivo entre el equipo de los New England Patriots y los Seattle Seahawks fue "Los Simpson". A través de un video en la plataforma de Instagram, la cuenta oficial de la serie felicitó al intérprete latinoamericano por su próxima presentación en el partido.

"¡Felicidades! @badbunnypr ¡Gracias por unir la onda, la cultura, Springfield y el mundo a través de la música!", escribieron en la plataforma, acompañado de un video de la colaboración entre artista y la serie animada, donde en su versión amarilla canta su éxito global Te deseo lo mejor del álbum El Último Tour del Mundo, junto a Marge y Homero Simpson.

Otra de las producciones que se sumó a la alegría deportiva fue la caricatura infantil "Max y Ruby", basada en los libros de Rosemary Wells. La serie sigue las aventuras de dos hermanos conejos: Ruby, una coneja organizada de 7 años y Max, su travieso hermano de 3 años. En un video publicado en la plataforma de TikTok, Ruby festeja la participación del exponente urbano al ritmo de "Debí tirar más fotos".

"Felicidades @badbunny por tus victorias en los @grammys, de un 'conejo malo' a otro!", escribieron. En una segunda publicación, se puede ver a ambos conejitos en una serie de imágenes, siendo los protagonistas de algunas de las portadas más populares del cantante como: "Debí tirar más fotos" de 2025, "El Último Tour del Mundo" de 2020, "YHLQMDLG" también del 2020 y "Un verano sin ti" de 2022.

Como era de esperarse, las publicaciones de la serie de televisión generaron una ola de reacciones entre sus seguidores en la plataforma, donde acumularon millones de visualizaciones y halagos en los comentarios. "Por favor denles un aumento a todos, esto es genial", "Como latina que creció viendo Max y Ruby, nunca en mi vida esperé esto", escribieron.

Serie animada Max y Ruby celebran a Bad Bunny en el Super Bowl LX; publican tiernas fotos. Foto: TikTok

