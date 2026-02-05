Pocoyo alista el escenario del Super Bowl LX para Bad Bunny con baile viral; contagia emoción en redes

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX en Santa Clara, California, ha generado una ola de creatividad en redes sociales que trasciende incluso al propio espectáculo deportivo más visto del planeta. A un par de días de que el artista puertorriqueño Bad Bunny encabece el Apple Music Halftime Show, el personaje animado Pocoyó se sumó a la conversación con un video que ya se ha convertido en tendencia entre fanáticos de todas las edades.

En el clip, publicado en la cuenta oficial de Instagram del personaje, se ve a Pocoyó bailando inspirándose en los movimientos que se hicieron virales el año pasado durante el medio tiempo de Kendrick Lamar, quien encendió las redes con su propia presentación cargada de coreografías inolvidables (la cual generó amplia cobertura internacional).

El breve video no solo remite a ese momento, sino que lo adapta a un contexto infantil con una clara intención de contagiar emoción por el próximo show de Bad Bunny.

Según la publicación, que ya suma más de 200 mil “likes” y miles de reproducciones, los comentarios de los usuarios reflejan una mezcla de sorpresa, cariño y humor, celebran el ingenio detrás del montaje y la referencia cultural directa al medio tiempo anterior.

Expectativa global ante Bad Bunny (y lo que significa para la cultura latinoamericana)

La actuación de Bad Bunny como cabeza del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, representa un hito en la historia del evento.

Según reportes oficiales, el puertorriqueño será el primer artista latino y de habla principalmente española en liderar este segmento tan emblemático, que tradicionalmente combina lo deportivo con lo musical a escala masiva mundial.

La NFL y Apple Music han promovido activamente esta presentación como una celebración de ritmo, unidad y cultura, con contenidos exclusivos y programación especial en plataformas como Apple Music Radio en los días previos al partido. Este esfuerzo por amplificar el impacto cultural y musical del espectáculo no solo eleva las expectativas, sino que también refleja la creciente influencia global de la música latina.

El entusiasmo alrededor del evento supera lo estrictamente deportivo. Analistas culturales destacan que la participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX tiene un significado simbólico: une audiencias diversas y refuerza la visibilidad de artistas latinos en uno de los escenarios más grandes del entretenimiento global.

Para muchos, el show representa una victoria cultural comparada con hitos anteriores y una reafirmación de la presencia latina en espacios masivos de difusión internacional.

