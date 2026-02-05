Más Información

Kristin Cabot consigue nuevo trabajo tras escándalo con Andy Byron; cobra hasta 875 dólares en conferencia corporativa

Kristin Cabot consigue nuevo trabajo tras escándalo con Andy Byron; cobra hasta 875 dólares en conferencia corporativa

BTS lanza nuevo Light Stick para su próximo concierto; ¿cómo es y qué precio tendrá?

BTS lanza nuevo Light Stick para su próximo concierto; ¿cómo es y qué precio tendrá?

Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro con Melissa McCarthy en comercial del Super Bowl LX; el video se viraliza

Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro con Melissa McCarthy en comercial del Super Bowl LX; el video se viraliza

¿Quién es Alberto Ravagnani?; el cura influencer que dejó la iglesia tras críticas por video fitness

¿Quién es Alberto Ravagnani?; el cura influencer que dejó la iglesia tras críticas por video fitness

¿Qué pasa si buscas “Eclipse Solar” en Google?; explora esta nueva función

¿Qué pasa si buscas “Eclipse Solar” en Google?; explora esta nueva función

El humor y el drama serán parte del el próximo domingo 8 de febrero con un ingenioso comercial protagonizado por las actrices y Melissa McCarthy.

Por medio de redes sociales se viralizó un clip previo donde al más puro estilo de un drama telenovelesco cargado de humor bilingüe llamado “Melissa”, se promociona la nueva línea de maquillaje de la marca Elf.

Leer también:

La campaña que rinde homenaje a las telenovelas mexicanas. Foto: E.l.f. Cosmetics
La campaña que rinde homenaje a las telenovelas mexicanas. Foto: E.l.f. Cosmetics

Itatí Cantoral y Melissa McCarthy en comercial del Super Bowl LX

En la campaña que rinde homenaje a las telenovelas mexicanas, la comediante estadounidense sufre un accidente automovilístico que la lleva hasta el hospital, donde debe aprender a hablar español, mientras es atendida por un doctor latino con un tratamiento a base del nuevo gloss de la marca que la hace verse y hablar mejor.

Como en toda historia debe haber un villano, la mexicana Itatí Cantoral es llevada nuevamente a la locura, reviviendo su icónico papel de "Soraya Montenegro" para evitar que el doctor se enamore de “Melissa”.

Con la pasión floreciendo entre la pareja, esta historia que capturó el interés de los usuarios, se proyectará la segunda parte durante la transmisión del Super Bowl LX.

Aunado a ello, en su cuenta oficial la actriz mexicana compartió un poco de lo que se vivió detrás de cámaras de esta campaña internacional: “Nos vemos en el Super Bowl. Gracias Elf”, escribió.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]