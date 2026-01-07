Más Información

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿qué pasa si no vinculo mi línea telefónica con mi CURP?

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿qué pasa si no vinculo mi línea telefónica con mi CURP?

Supernova Génesis 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la revelación de las peleas?

Supernova Génesis 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la revelación de las peleas?

Fortnite anuncia colaboración con South Park: ¿cuándo será el evento y qué skins habrá?

Fortnite anuncia colaboración con South Park: ¿cuándo será el evento y qué skins habrá?

Jessica Bustos vs La Cotorrisa: ¿cómo surgió la polémica entre los influencers?

Jessica Bustos vs La Cotorrisa: ¿cómo surgió la polémica entre los influencers?

Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a las aulas los alumnos de nivel básico? Esto se sabe

Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a las aulas los alumnos de nivel básico? Esto se sabe

arrasó durante su primera edición, la cual logró un lleno total en el Palacio de los Deportes con su polémica pelea estelar entre Alana y la actriz Gala Montes, por ello este año la campeona del mundo del stramer volverá a subirse al ring para enfrentarse a una nueva contrincante que está a punto de revelarse.

El próximo 26 de abril llegará Supernova Génesis 2026, el torneo de boxeo amateur donde participarán diversos creadores de contenido, artistas y otras personalidades del internet en un show que fusiona el espectáculo, el mundo del deporte y el entretenimiento digital.

Por medio de las redes sociales del evento se dio a conocer que muy pronto se revelarán las peleas que darán de qué hablar durante, pues tendrán participantes de primer nivel.

Leer también:

El evento de boxeo amateur entre creadores de contenido y personalidades del internet regresará en 2026. Foto: Supernova boxing
El evento de boxeo amateur entre creadores de contenido y personalidades del internet regresará en 2026. Foto: Supernova boxing

¿Cuándo y dónde ver la revelación de las peleas de Supernova Génesis?

Hasta el momento se sabe que además de la participación de Alana, el también streamer, Juan Guarnizo es otro de los protagonistas en esta nueva edición. Sin embargo, durante la revelación del cartel oficial se sabrá quienes serán las demás figuras en combate, además se adelantó que durante la presentación darán una gran noticia para los fans.

Asimismo, otra de las sorpresas que fue anunciada es que se llevará a cabo el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para levantar el ánimo rumbo a la pelea en la Arena Ciudad de México.

La transmisión del cartel oficial será el próximo miércoles 21 de enero a las 17:00 horas por medio de las cuentas oficiales del torneo en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]