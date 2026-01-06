¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos por Día de Reyes?

El Día de Reyes continúa dando las mejores sorpresas para los pequeños capitalinos, quienes se encuentran a escasos días del regreso a clases, por ello en redes sociales se volvió tendencia el concierto gratuito de Lara Campos para disfrutar del último día de vacaciones junto a toda la familia.

Al ritmo de “Rhenné”, Lara Campos se ha convertido en una de las artistas consentidas de los niños, así que este evento en la CDMX promete ser un gran show donde interpretará sus más grandes éxitos.

La cantante sorprendió a sus fans al anunciar una presentación gratis en CDMX. Foto: Redes Sociales

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos?

A propósito del Día de Reyes, la alcaldía Gustavo A. Madero compartió que Lara Campos ofrecerá un concierto totalmente gratis para que las familias pasen un momento lleno de música y diversión junto a los más pequeños.

“Este Día de Reyes queremos regalar sonrisas, canciones y un momento que se quede en el corazón de las niñas, niños y sus familias. Vengan a cantar, a disfrutar y a vivir una tarde donde la magia se comparte en familia”, se lee en la invitación del evento.

La cita será el próximo miércoles7 de enero en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero a la 15:00 horas, cabe destacar que además del concierto, la publicación detalla que habrá más sorpresas y regalos para los pequeños.

dcs